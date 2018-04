Soloprojekt mit DISSECTION/NECROPHOBIC-Schlagseite

FERAL, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Elchtod-Vertretern aus Schweden, arbeitet schematisch und damit auch verlässlich. Das kanadische Soloprojekt schöpft seine Kraft aus der Wechselwirkung zwischen langen, akustischen Intros und nachfolgender, blanker Raserei, wie man sie von mindestens 99 Prozent der melodischen Black-Metal-Szene kennt. Letzteres ist erst einmal gar nicht so schlimm, denn wenn FERAL aufs Gas drückt und die eigenen Aggressionen befeuert, spürt man auch eine Menge Entschlossenheit und den Willen, bis zum Äußersten zu gehen. Doch warum reißen einen die Songs auf "Forever Resonating In Blood" dann nicht so mit wie beispielsweise das gelegentlich vergleichbare Material von NBECROPHOBIC?



Vielleicht sind es tatsächlich die Strickmuster-Probleme, die das neue Album an manchen Stellen ein wenig belasten. FERAL gibt sich zwar vorwiegend abwechslungsreich und variabel, doch letztendlich erkennt man immer wieder gleiche Wesenszüge und Parallelen in den Arrangements, die der Spnannnung nicht zwingend zuträglich sind - obwohl die meisten Songs für sich betrachtet überzeugen können.



Dass "Forever Resonating In Blood" dennoch so gut abschneidet, ist dem überraschend starken, ja fast schon herausragenden Finish zu verdanken, das viele Zweifel ausräumt und demonstriert, dass doch wesentlich mehr hinter diesem Projekt steckt, als FERAL vorerst nach außen trägt. Wäre die Platte mit mehr solchen Kompositionen wie 'Lover' und 'As I Kneel Before Your Grave' gesegnet, gäbe es zum Schluss noch viel stärkeren Applaus. Aber zumindest bleibt das Wissen, dass die Basis durchaus vorhanden ist. Alleinunterhalter J. Feral sollte nur noch öfter auf seine kreativen Fähigkeiten vertrauen und sich nicht zu stark mit der leicht eingefahrenen Herangehensweise anfreunden. Dann nämlich darf man noch einige richtig starke Songs von diesem ambitionierten Kanadier erwarten!



Anspieltipps: Lover, As I Kneel Before Your Grave