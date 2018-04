Mutiges Elektro-Album mit sehr eigenwilligen Ideen.

Karin Dreijer gelingt auch auf dem neuesten Album ihres Elektro-Projekts FEVER RAY ein kreativer Befreiungsschlag, der weit über das bloße Elektropop-Gerüst hinaus geht, das "Plunge" im ersten Moment zu sein scheint. Die Songs sind nur im Ansatz verträumt, dann jedoch manchmal von einer frechen Experimentierfreude getrieben, die mit leichten Industrial-Verschlägen, soundtrackartigen Synthieflächen und sehr eigenwilligen Vocal-Samples untermauert wird.

Das zweite Studioalbum markiert gleichzeitig aber auch das Ende einer musikalischen Leidenszeit, die Dreijer immer und immer wieder zurückgeworfen hat. Stolze neun Jahre hat die Dame vergehen lassen, seit sie mit "To The Moon And Back" ein deutliches Ausrufezeichen in der europäischen Elektro-Szene mitteilen konnte. Doch irgendwann half kein Vertrösten mehr, irgendwann waren die Fans des Erstlings nicht mehr geduldig, und es steht fast zu befürchten, dass sich nur noch eine erlesene Schar tatsächlich an dieses Album erinnert. Doch egal ob man mit dem alten Stoff vertraut ist oder nicht: "Plunge" wird dazu führen, dass man sich zwangsläufig wieder damit beschäftigen wird.

Es sind eindringliche Melodien, die FEVER RAY hier produziert, gleichzeitig gibt es aber auch einige verträumte Klangflächen, ein stetes Aufbegehren mit plastischen, aber doch effizienten Groovees und zuletzt auch einen retrospektiven Blick auf den traditionellen Sound der 80er und seine stete Weiterentwicklung, wie ihn die schwedische Künstlerin hier nach außen trägt.

"Plunge" mag vielleicht eine klar definierte Zielgruppe haben und somit auch nur für alternative Musikhörer spannend sein; wer sich selbst jedoch zu dieser Gruppe hinzuzählt, wird mit diesem elektronischen Event eine Menge Freude empfinden - gerade wenn er/sie auch die neueren BJÖRK-Werke vergöttert!



Anspieltipps: Plunge, IDK About Love, Reed Trails