Maximix ohne Spaß.

Da ist mir eine seltame Scheibe ins Haus getrudelt. Ich musste mich erstmal ein wenig informieren, aber ich fand heraus, dass dies bereits der dritte Longplayer des deutschen Duos FEWJAR ist, das wohl auf Youtube bislang mäßig erfolgreich ist.

Stilistisch soll das Ganze "Polygenre" sein. Was wohl als Tugend gedacht ist im Sinne von "guck mal, was wir alles können", entpuppt sich bei näherem Hinhören als "wir versuchen viel, schaffen aber nichts überzeugend". Egal ob es die krude Mischung aus allem, was beim Fegen nicht auf dem Baum war namens 'Gemini' handelt, das interessant beginnende, aber in Klangcollagen jämmerlich sterbende 'Apart' ist, oder der Fahrstuhl-Ambient 'Lo', das klingt alles völlig langweilig und gelangweilt. Dabei ist es eigentlich wenig überraschend, wenn man die Ingredienzen aufzählt: Da sind bombastische Klänge und zerbrechliche Streicher, Trip Hop und Ambient, gelegentlich etwas Pop und viel preudo-experimentelle Geräuschpassagen. Was fehlt sind gute Songs. Dinge, die mitreißen. Und damit meine ich nicht unbedingt Rock und Radau - aber spätestens bei Song fünf, 'Then', ist der Schlummer nahe.

Leider kann ich kaum ein gutes Haar an "Until" lassen. Es ist alles so dermaßen belanglos und unemotional vorgetragen, dass ich mich frage, ob die beiden eine große Familie haben, da durchaus so einige ihrem Youtube-Kanal folgen sollen. An der Musik kann es doch wirklich nicht liegen. Okay, ein paar Lichtblicke hat das Album schon. 'Indigo' ist tatsächlich ein intensiver Song, der dazu führt, dass ich mich frage, wozu der eher öde Rest auf dem Tonträger ist, und der Rhythmus in 'Will You' ist gut programmiert. Aber solche Lichtblicke verbergen sich unter ganz viel Schotter, den ich sicher nicht nochmal wegräumen werde.

Da die beiden Herren eben besagten Youtube-Kanal haben, könnt ihr euch ja mal das Stück 'Indigo' anhören, das mir gut gefällt und zeigt, dass die beiden durchaus könnten, und wenn es mundet, weiterhorchen. Für mich ist das alles in allem nichts, nur ein furchtbares, extrem bemühtes Gedudel. Genauso bemüht wie der Name. Der soll übrigens "future" bedeuten. Für so einen Quatsch bin ich wohl zu alt.