Große Emotionen, noch mehr Leidenschaft!

Ich würde schon eine Menge dafür geben, diese Jungs einmal live zu erleben, einfach nur um selbst diese Gänsehautgefühl zu erfahren, das einen sicher überkommt, wenn Frontmann Felix seine Gitarre einstöpselt und mit einer Leidenschaft ins Mikro röhrt, die man in einer solchen Intensität vielleicht von Aaron Lewis (STAIND) gewohnt ist, nicht jedoch von einem neuen Schützling aus dem hiesigen Underground, der wie selbstverständlich die Sterne vom Himmel singt. Dass der gute Herr an einen Rollstuhl gebunden ist, bremst ihn offenkundig überhaupt nicht aus, denn was seine Performance auf "Traveller", der neuen EP dieser jungen Truppe angeht, kann man einfach nur von einem beeindruckenden, wirklich fantastischen Hörerlebnis sprechen!

Bei FHEELS vermischen sich derweil Elemente aus Blues Rock, Indepedent-Sounds und Psychedelic-Hypnose, wobei der Vergleich zu einigen Alternative-Combos sicherlich auch gerechtfertigt ist. STAIND, vor allem wegen der stimmlichen Parallelen ist auf jeden all eine Band, über die man in diesem Zusammenhang reden muss, und die sicherlich auch Gefallen daran fände, ihre Kollegen bei der Arbeit zu begutachten. Und vielleicht darf man auch PEARL JAM in den Raum schmeißen, zumindest was den Sound anbetrifft, wenngleich Eddie Vedder natürlich eine viel eingeschränktere Tonleiter beherrscht als der unglaublich talentierte FHEELS-Frontmann. Doch auf "Traveller" geht es gar nicht um die passende Schublade, sondern um die große Leidenschaft, die FHEELS in den fünf Tracks dieser wunderschönen EP eingepflanzt hat. Der Live-Sound, die starken Melodien und die großen Emotionen ergeben schließlich eine Kombi, die ganz tief unteer die Haut geht. Wirklich toll!

Anspieltipps: Desert, Igor