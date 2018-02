Tatsächlich Kino!

Große Versprechen eilen der neuen Scheibe von FIBONACCI SEQUENCE voraus, intensives Audiokino wird dem Hörer versprochen, und ein instrumentales Feuerwerk soll es sein, das die dreizehn Kompositionen von "Cinema Finis" mit Leben füllt. Und tatsächlich: Die Band hat in ihren Vorankündigungen nicht zu hoch gepokert.

Denn gerade in den ersten Songs des immerhin 75 Minuten starken Silberlings blitzt nicht nur die ganze technische Raffinesse der Herren Musiker auf, sondern auch ein schier unnachahmliches Gespür für blitzsaubere Breaks, erstklassige Harmonien und extrem verschachtelte Arrangements. Die Band begeht auch nicht den Fehler, die Songs sofort zu überfrachten oder das beinahe endlose Gefrickel zur maschinellen Abfolge verkommen zu lassen. Die meisten Lieder zehren eben gerade von dieser authentischen Warmherzigkeit, die sich einerseits in den wiederkehrenden Melodien ausdrückt, aber auch in den tollen Violinen- und Keyboardeinsprengseln zum, Vorschein kommt, bei denen sich FIBONACCI SEQUENCE nicht mit steriler Selbstbeweihräucherung begnügen, sondern immer wieder bestrebt sind, den Songs eine Menge Leben einzuhauchen.

Nichtsdestotrotz hat die Platte auf der Zielgeraden einige anstrengendere Augenblicke, in denen es der Band nicht mehr so recht gelingt, den teils herausragenden Improvisationen noch weitere Impulse hinzuzufügen. Dies mag womöglich auch daran liegen, dass die Aufnahmekapazitäten beim Hörer irgendwann ein Limit erreichen, ist aber sicherlich auch dem extrem hohen spieltechnischen Anspruch der sieben Bandmitglieder geschuldet, die selbst in den kurzen zwischengeschalteten Interludien selten mal auf die Bremse treten und sich immerzu gegenseitig herausfordern und duellieren. Doch der Forderung nach cineastischem Progressive Rock wird die Band in allen Punkten gerecht: "Cinema Finis" ist sicherlich kein Album für zwischendurch, für Freunde der extremen Prog-Kunst aber definitiv die Reise wert!

Anspieltipps: Obeah, Christofer's Plan, Deus Ex Machine