Eigentlich schien das circensische Motiv mittlerweile in seiner ganzen Bandbreite bedient: Ob Clowns, Traumtänzer oder andere Zirkusgestalten - hat man mittlerweile nicht schon alles gehört und gesehen? Man gebe sich nicht zu schnell der Bequemlichkeit hin und verschließe die Augen, denn mit "Welcome To The Freak Show" fegt FIGURE OF SIX all die Klischees der bunten Scheinwelt vom Tisch und zieht den Hörer von Anfang an tief in einen Alptraum aus menschlichen Abgründen, Monstern und anderen Freaks...



Natürlich lassen die Metalcore-Italiener sich den typischen Einstieg mit der beschwingt-leichten Jahrmarktsmusik nicht nehmen, ehe sie die Idylle mit bretternden Riffs und den druckvollen Growls und Screams von Allesandro "Hell" Medri zerreißen. Dieser lässt sich von Anfang an schwer auf eine Stilrichtung festlegen, balanciert wie der besungene 'The Tightrope Walker' zwischen dunkelmetallischer Brutalität und melodischer Nu-Metal-Attitude à la KORN.



Der Rest der Kombo folgt seinem Beispiel, FIGURE OF SIX schillert und bewegt sich permanent zwischen sämtlichen Spielarten des modernen Metals bis hin zu fräsenden Electro-Beats, die Songs wie 'The Man In The Dark' zu einem fast verstörenden Core-Schocker machen. Den Eigensinn bewahrt sich FIGURE OF SIX bis zum Schluss. So endet "Welcome To The Freak Show" ganz untypisch mit der akustischen Ballade 'Deliver Us From The Evil' - typisch FIGURE OF SIX eben.