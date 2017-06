Australischer Alternative Prog mit einigen Baustellen

Auch wenn das erste Demo dieser Formation aus dem australischen Melbourne in Europa so gut wie nicht bekannt ist, sollte es FIGURES mit vorliegender zweiter EP aus dem Stand heraus gelingen, einschlägige Kreise in Alarmbereitschaft zu versetzen. Schließlich hat diese Combo nicht nur Australien als Heimat mit KARNIVOOL gemeinsam, auch die Tatsache, da sich der Fünfer mit Bass-Dame jenem Stil verschrieben hat, der als "Alternative Prog Rock" bezeichnet wird, lässt diese Referenz durchaus stimmig erscheinen.

Ebenso der bisweilen ähnlich schmachtend klingende Klargesang, wobei hinzuzufügen ist, dass FIGURES-Frontmann Mark Tronson leider nicht über eine ähnliche Ausdruckskraft verfügt wie sein Kollege Ian Kenny. Schlecht macht Mark seine Sache aber auch keineswegs, speziell die immer wieder eingestreuten Wechsel von sanftmütig zu bissig gefallen. Damit lockert er die Chose nicht nur im knackigen 'Alpha' ganz gut auf, sondern fügt sich als Sänger auch elegant in die mitunter an das Frühwerk von DEFTONES erinnernde Dynamik-Spielchen ein, das bei FIGURES von einer unglaublich tight agierenden Rhythmus-Fraktion dominiert wird.

In jener Ecke sind auch die Stärken der Formation auszumachen, während Experimentierfreudiges, wie etwa der Opener 'Recoil', noch etwas unausgegoren klingt. Völlig daneben geht leider der Versuch, allein mit emotionsgeladenen, balladesken Tönen in 'Crying Door' zu reüssieren. Der Abschluss-Track sorgt nämlich weder für Gänsehaut noch für sonstige Gefühlsausbrüche (welcher Art auch immer), sondern einzig für knapp vierminütiges Dauer-Gähnen.

Luft nach oben ist also noch reichlich. Bleibt bloß zu hoffen, dass man bei FIGURES zuallererst die erwähnten Baustellen in Angriff nimmt.