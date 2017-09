Herausragende Songs, aber zu wenig Abwechslung!

Was mag wohl passieren, wenn sich FIN-Schlagwerker D.F.K. irgendwann mal aus dem Takt bringt und die Band auf einmal das Tempo drosseln muss? Diese Frage hat mich bei den ausgiebigen Durchläufen von "Arrows Of A Dying Age" diverse Male beschäftigt, schließlich setzt die Band auch im dritten Anlauf auf allerhöchstes Tempo und ein melodisches Fundament, das gelegentlich an DISSECTION erinnert - und dann wieder an LIMBONIC ART, weil die Band wirklich keinen Moment auf der Platte hat, in dem mal für einen kurzen Augenblick die Geschwindigkeit reduziert wird.



Auf lange Sicht ist genau dieser Aspekt der mögliche Qualitätskiller, denn "Arrows Of A Dying Age" klingt in vielen Passagen gleich, was auch daran liegen mag, dass die vielen versteckten Details in der Produktion untergehen. Doch es ist vornehmlich der Temporausch, der mit einigen brauchbren Hooks unterlegt wird, an sich aber jegliches Maß an Abwechslung im Keim erstickt. Dass sich die Kanadier als Songwriter richtig gut verkaufen, will man gar nicht abstreiten, aber es zehrt an den Nerven, wenn die Variabilität bewusst gering gehalten wird und die Melodien irgendwann nicht mehr zünden - schließlich hat die Band genügend Potenzial, dieses stetig anwachsende Problem bereits präventiv abzuwenden.



Aber wie urteilt man nun über ein Album, bei dem eigentlich jeder Track stark ist, das Kollektiv aber nur eingeschränkt funktioniert? Ähnliche Schwierigkeiten gab es zuletzt bei DER WEG EINER FREIHEIT, die den Kritiker ähnlich unglücklich entscheiden ließen. Fakt ist nämlich, dass "Arrows Of A Dying Age" einige hrausragende Momente hat. Fakt ist aber auch, dass die Scheibe recht schnell ihre Spannungsbögen einbüßt. Aber was wiegt mehr? Entscheidet selbst!



Anspieltipps: The Sight, With Hammering Glance