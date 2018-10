14 Jahre älter aber kein bisschen schwächer oder gar ruhiger!

14 Jahre ist es her. 14 Jahre, seit dem letzten Lebenszeichen von FINAL BREATH. 14 Jahre, in denen ich den Titeltrack des letzten Albums "Let Me Be Your Tank" ständig im Ohr habe. Und das, obwohl ich die Scheibe seit vermutlich zehn Jahren nicht mehr gehört habe. Aber dieses Gitarren-Lead und der Refrain rufen sich mir ständig in Erinnerung. Jetzt stellt sich die Frage, ob mindestens einer der Songs auf "Of Death And Sin" auch das Potenzial besitzt, in 14 Jahren immer noch in meiner Erinnerung zu bleiben.

Zunächst muss man festhalten, dass sich in den 14 Jahren auf einer sehr wesentlichen Position etwas verändert hat. Am Mikro steht und brüllt jetzt Patrick Gajda. Das hat den Gesamtsound von FINAL BREATH aber kein Stück geändert. Hier regiert weiterhin der Thrash Metal, der insbesondere durch die Vocals starke Einflüsse des Death Metals vorweist.

Die Truppe zeigt außerdem, dass sie es nicht verlernt hat, gute Songs zu schreiben. Und damit nicht genug, 'Agonized, Zombified, Necrotized' weckt in mir die Fantasie, mein neues 'Let Me Be Your Tank' zu werden. Die Mischung aus Riffs, Tempo und geilen Vocals sorgt für ein absolutes Album-Highlight und ist ein lupenreiner Thrash-Hit. Insgesamt muss man Gitarrist Jörg Breitenbach ein riesiges Kompliment aussprechen, denn er sorgt für ein gewaltiges Riff-Gewitter. Und dabei holt der gute nicht nur schnelle, scharfe Riffs aus dem Sack, sondern hat, wie z.B. in 'Immemorial Disease' auch langsamere, groovige Parts im Gepäck.

FINAL BREATH ist zurück und ist kein bisschen schwächer als früher. Zwar zünden nicht alle Tracks gleich so gut wie 'Yearning For Next Murder', 'Chaos Unity' oder besagtes 'Agonized, Zombified, Necrotized', aber es kommt auch zu keiner Zeit das annähernde Gefühl von Langeweile auf. Ob die Songs eines Tages so ein Standing bei mir haben werden wie genannter alter Song bleibt abzuwarten. Für den Moment überzeugt "Of Death And Sin" gewaltig!