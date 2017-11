Fetter Female-Fronted-Power-Metal aus Brasilien!

Unter dem Namen FIRE STRIKE veröffentlichen vier Jungs und ein Mädel aus Sao Paulo ein starkes Scheibchen namens "Slaves Of Fate". Hier gibt es amtlich produzierten, kraftvollen Power Metal amerikanischer Prägung. Denkt an Bands wie ARMORED SAINT und ihr wisst was ich meine - das Fundament klingt zudem stark nach einer britischen Jungfrauenband. Dazu erinnert Sängerin Aline von der Stimmfarbe und Betonung her deutlich an Jill Janus von HUNTRESS (hört euch mal 'Master Of The Seas' an) - und die hat es ja auch richtig drauf. Es gibt also höhere Screams, viel Power, kein Gewinsel und kein Operngeträller.



Metal mit Frauenvocals war 2017 wohl kaum so stark wie bei FIRE STRIKE. Für eine Stormspell-Veröffentlichung ist die Scheibe überraschend hart ausgefallen, und sie klingt sehr "natürlich", das heißt: Das Schlagzeug klingt nicht wie ein Computer. Die wunderbaren Gitarrensoli und maidenesken Gitarrenleads versüßen den Sound. Dass nicht alles Gold ist (der Quasi-Titel-Track 'Slave Of Your Fate' fällt zum Beispiel leicht ab), ist in Ordnung. Wer auf guten Metal zwischen IRON MAIDEN, US Metal und HUNTRESS steht kann hier bedenklos zuschlagen. Ein starker Einstieg!



Anspieltipps: Reach For Your Life, Master Of The Seas.