Puristisch und aggressiv: So muss Black Metal klingen!

Zwischen all den experimentellen, verträumten und melodischen Black-Metal-Releases aus dem jüngst kompilierten Stall von Anthrazit Records befindet sich mit FIRST MARTYR aauch eine Vertretung der ganz rohen Kost. Das Quartett aus dem russischen Rostov ist offenkundig bei den Rädelsführern der zweiten Welle in die akustische Lehre gegangen, hat sich vor allem von MAYHEM und DARKTHRONE schulen lassen und schließlich auch einige moderne Zitate aufgenommen, um "End Of Fucking Faith" aus dem Copy&Paste-Modus herauszulösen - und das ist den vier Jungs vom Don auch richtig gut gelungen.

Die neun Stücke des Debütalbums zeugen von Ambitionen und Aggressionen, kanalisieren eine Menge Wut, offenbaren aber auch einige radikale Statements in Sachen irreführender Glaube. FIRST MARTYR will aufräumen, antireligiös provozieren und zudem mächtig austeilen, ist musikalisch aber auch in der Lage, den aufgestauten Hass kreativ umzusetzen. Denn statt der blanken Raserei, die man in der Regel bei solchen Releases und dem entsprechenden Background erwartet, gibt es auf "End Of Fucking Faith" durchaus anspruchsvolleres Material, bei dem die Brutalität und Entschlossenheit individuell niemals zu kurz kommt, das aber dennoch nicht nach plumpen Schemata funktioniert und sich brav in das Sortiment der austauschbaren Platten mit speziellem Frühneunziger-Bezug einreiht.

Nein, FIRST MARTYR will sich ein wenig absetzen, nutzt dazu sicherlich manche klassischen Zitate und erlaubt sich eine weitere Interpretation von MAYHEMs 'Freezing Moon' (die im Übrigen richtig stark ist), steht am Ende aber doch in einer ausreichend eigenständigen Position und überzeugt mit neun starken Argumenten. "End Of Fucking Faith" ist Black Metal für Puristen - Punkt.

Anspieltipps: In The Desert Of Cruel Mortal Sin, Borgia, End Of Faith