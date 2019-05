Harry in Hochform.

Wo FIRST SIGNAL drauf steht, ist natürlich immer ein bisschen HAREM SCAREM drin, denn die Stimme des Harry Hess ist nun einmal unverkennbar. Und so ist auch "Line Of Fire" in erster Linie Futter für die Fans von Harrys Stammband, die sich nach neuem Material sehnen.

Vom Opener 'Born To Be A Rebel' an, gibt es hier ein feines AOR-Feuerwerk, das mit catchy Melodien nur so um sich wirft. Egal, ob 'A Million Miles', 'Walk Through The Fire' oder 'The End Of The World', das sind alles bärenstarke Up-Tempo-Nummern, die man so schnell nicht aus dem Kopf bekommt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Seelenschmeichler wie 'The Last Of My Broken Hearts', die aber wohl dosiert sind oder Midtempo-Stoff wie 'Never Look Back Again'. An jeder Stelle wird deutlich, dass hier mit u. a. Carl Dixon (CONEY HATCH) oder Bruce Turgon (SHADOW KING) echte Könner am Songwriting beteiligt waren. Die Produktion von Daniel Flores ist dabei - wie schon auf dem starken Vorgänger "One Step Over The Line" - angenehm zeitgemäß, so dass hier auch keine Note verstaubt nach 1981 klingt.

Und so kann diese Rezension auch relativ kurz ausfallen, denn Fans von hochklassigem Melodic Rock und natürlich vor allem HAREM SCAREM können hier erneut bedenkenlos zugreifen, um so zumindest etwas Sommer zu bekommen.