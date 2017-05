Geburtstagsgrüße mit dem Jubiläumsalbum.

Nach einem längeren Exkurs im Independent-Sektor haben sich die Musiker von FISCHER-Z anlässlich verschiedenster Jubilarien dazu entschieden, ihr aktuelles Werk wieder über einen Major auf den Markt zu bringen. "Building Bridges" markiert den 20. Longplayer der alten Hippies, den zehnten mit Tausendsassa John Watts, der auch der neuen Platte wieder einen sehr markanten Stempel aufdrückt. Doch damit nicht genug. Die Band feiert anno 2017 ihren 40. Geburtstag und zeigt sich noch einmal wild entschlossen, den Jungspunden im Indie-Bereich den Takt anzusagen.



"Building Bridges" beginnt bereits sehr schwungvoll, aber auch provokant: In 'Damascus Disco' gibt sich die Truppe kritisch wie eh und je und hält an dieser Haltung auch in den kommenden Nummern fest. 'Easy Money' überzeugt mit einem Kontrast aus cooler Hookline und angriffslustiger Lyrik, 'Invite Me To Your Party' räumt mit einem ordentlichen Schuss Ironie mit Vorurteilen auf, in 'So Close' darf es dann auch mal etwas emotionaler sein, bevor dann 'Umbrella' und 'Let's Put The Pressure On' dokumentieren, dass FISCHER-Z niemals in der Zeit stehen geblieben ist und als Singer/Songwriter-Segment immerzu am Puls der Zeit gefüttert hat - starke Nummern.



Zum Ende hin besinnen sich die gestandenen Herren dann aber wieder darauf, sich und ihre Musik zu feiern und bringen mit 'There's A Wilderness Here' und 'Row Boys Row' zwei beschwingte Ohrwürmer an den Start, in denen alle Qualitäten gebündelt sind, für die Watts und Co. in den letzten vier Dekaden gestanden haben: Herrlich harmonische, melodische und letztendlich mitreißende Songs, die den Faktor 'Zeitlosigkeit' tief in sich tragen. Toll!



Anspieltipps: Damascus Disco, Let's Put The Pressure On, Invite Me To Your Party