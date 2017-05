Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde!

Ach nein, nicht Shakespeare, sondern Dick. Derek Dick. Alias FISH. Ein Sänger, der mittlerweile die Gratwanderung zwischen seiner frühen Karriere als Frontmann von MARILLION und seinen eigenen Werken gefunden hat und weiß, wie er seine Fans glücklich machen kann. Und so sagte er sich, er wolle noch einmal das berühmte Konzeptalbum "Misplaced Childhood" in seiner Gänze aufführen, und benannte seine Tour "Farewell To Childhood". 30 Jahre später, ein letztes Mal.



Dazu hat er die Tour aufnehmen lassen und präsentiert nun ein wunderbares Box-Set dieses Progressive-Rock-Erlebnisses mit zwei CDs und einer DVD in einem Hardcover-Buch mit 48 Seiten Booklet mit zahlreichen Fotos und einem langen Text des Künstlers, der die Tour und die Hintergründe ausführlich darlegt. Ein solch opulentes Box-Set ist absolut unterstützenswert und sollte gerade aufgrund der Tatsache, dass es bei des Künstlers eigenem Label erschienen ist, unbedingt in die eigene Sammlung wandern, wenn man denn nur einen Draht zu FISHs Musik hat.



Für FISH-Fans und MARILLION-Liebhaber tauchen wir jetzt noch ein bisschen tiefer in die Materie. Zuerst einmal ist da die erste CD, auf der FISH mit fünf Liedern versucht, einen Querschnitt durch sein Soloschaffen zu spielen, was fünf Stücke und vierzig Minuten lang Derek Dick, wie FISH mit bürgerlichem Namen heißt, in Hochform zeigt. Nicht perfekt, wenn man die Performance mit den Studioaufnahmen vergleicht, sondern eben organisch und gefühlvoll interpretiert.



Auf der zweiten CD folgt dann das "Misplaced Childhood"-Album. Allerdings ist Mr. Dick eben auch dreißig Jahre älter und seine Stimme auch. Was ihm 1985 noch problemlos gelang, stellte 2015 durchaus eine Herausforderung dar. Also arrangierte er zusammen mit Robin Boult, seinem Gitarristen, das gesamte Werk leicht um und änderte die Tonart, sodass er "Misplaced Childhood" aufführen konnte, ohne Gefahr zu laufen, die Erfahrung für die Fans zu einer schlechten werden zu lassen. An dieser Stelle wird es auch für Freunde alter MARILLION-Arbeiten interessant, denn tatsächlich sind die Stücke durchaus hörbar verändert worden, ohne ihnen den Charakter zu nehmen, auch wenn natürlich vor allem der charakteristische Gitarrensound Steve Rotherys fehlt.. Aber eine andere Erfahrung ist es dennoch deutlich, doch keine unangenehme. Man muss sich ein wenig einhören in die neue Tonlage, die zuerst einmal sehr ungewohnt klingt, weil man von unzähligen Durchläufen natürlich die Originale im Ohr hat. Aber allein die Tatsache, dass FISH nicht angestrengt klingen muss und stattdessen sein Augenmerk auf die emotionale Umsetzung des Konzeptalbums legen kann, macht die Bearbeitung sinnvoll. Ich kann mir vorstellen, dass diese Komplettbearbeitung nicht weniger Arbeit gemacht hat, als ein komplettes, neues Werk zu komponieren und aufzunehmen. So gesehen weiß man, dass der Schotte mit Überzeugung und einem gewissen Sendungsbewusstsein an das Unterfangen gegangen ist. Spätestens jetzt dürfte jeder Fan zu Recht hellhörig geworden sein.



Nach Abschluss des 1985er Albums folgt mit 'Market Square Heroes' noch ein ganz alter MARILLION-Song und FISHs üblicher Rausschmeißer 'The Company'. Das polnische Publikum zeigt sich begeistert und ist dafür angenehm hörbar, aber nicht störend laut eingemischt. Diese zweite CD ist absolut großartig und steht der ersten in Nichts nach.

Als zweiten Teil enthält das Box-Set noch eine DVD des gesamten Konzertes, jedoch nicht aufgenommen in Warschau (bis auf 'Market Square Heroes', das aus dem Stuttgarter Gig stammt), sondern in Berlin. Zwar ist die Setliste die gleiche, doch erhält der Fan in diesem Paket gleich zwei verschiedene Konzertmitschnitte des Künstlers, was unbedingt erwähnt werden sollte, ist es doch nicht selbstverständlich, beide Tonträgerarten von verschiedenen Auftritten zu erhalten.



Die DVD hat eine Laufzeit von über 102 Minuten und ist musikalisch den anderen Aufnahmen durchaus ebenbürtig, aber natürlich stellt sich die Frage nach der visuellen Qualität des Gebotenen. Aber auch da kann Entwarnung gegeben werden, das Konzert vermittelt einen großartigen Eindruck voller Nähe zu den Musikern, als ob man mitten im Geschehen sei, zumal es keine Nachbearbeitung gegeben zu haben scheint und alle kleinen Unzulänglichkeiten eines Liveauftrittes erhalte geblieben sind, was die DVD absolut authentisch macht. Die Produktion selbst ist von einem kleinen Team organisiert worden und ist sicherlich den großen, gebügelten Live-Dokumentationen anderer Bands nicht ganz gewachsen, was sich vor allem darin bemerkbar macht, dass die Frontkamera bei jedem Schlag der Bassdrum leider kurz unscharf wird, aber die entstehende Intimität wiegt jegliches kritikwürdige Attribut locker auf. Obendrein ist dieser Gig noch ein besonderer emotionaler Höhepunkt dieser Tour gewesen, denn in Berlin wurde auch "Misplaced Childhood" aufgenommen. Das gibt der DVD noch eine weitere Dimension, und tatsächlich bekommt die DVD bei mir mehr Spins als die Doppel-CD, denn ich habe meinen DVD-Player an die gleiche Anlage angeschlossen wie den CD-Player und der Vorteil der DVD ist, dass sie das ganze Konzert enthält, ohne dass man den Tonträger wechseln muss.



Was bleibt noch zu sagen, als dass jeder, der das "Misplaced Childhood"-Album liebt, FISH mag oder unabhängige Künstler unterstützen möchte und im Gegenzug ein großartiges Box-Set erhalten möchte, unbedingt "Farewell To Childhood" in seine Sammlung stellen sollte.



Übrigens: es gibt auch noch ein weiteres Live-Box-Set dieser Reihe mit dem Titel "The Moveable Feast", das ebenfalls großartig geworden ist, und vier remasterte Box-Sets vierer FISH-Alben mit jeweils drei CDs, sodass sich ein direkter Einkauf im Shop des Künstlers sicher lohnt und bei Bestellung mehrere Titel sogar noch Geld spart, zumal gerade eine besondere Promotion läuft, bei der es bei Bestellung von zwei Box-Sets ein kostenloses T-Shirt dazugibt.



Da wir Live-Alben nicht mit einer Wertung versehen, weil sie keine neue Musik enthalten, gebe ich diesem Boxset eine Wertung im Text, und zwar eine 9,5. Den Abzug von 0,5 Punkten von der Höchstnote begründe ich einzig damit, dass es von nahezu allen Stücken bereits zahlreiche Live-Dokumente gibt, sogar eines von der "Return To Childhood"-Tour 2005, das ebenfalls das gesamte "Misplaced Childhood"-Album enthält. Es ist sozusagen eine Art "Unoriginalitäts-Malus", aber für Fans von MARILLION oder FISH ist dieses Box-Set trotzdem gut angelegtes Geld.