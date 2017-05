Anders. Experimentell. Mutig.

Im Rahmen der "Remastered"-Serie hat FISH auch sein 1999er Album "Raingods With Zippos" erneut aufgelegt - wiederum als schönes 3-CD-Hardcover-Book-Box-Set, wie schon das Vorgängergalbum "Sunsets On Empire", und die Aufmachung stellt beide Ausgaben wunderschön als Reihe in die CD-Sammlung. Was sich auch bei "Raingods With Zippos" als absolutes Highlight entpuppt ist das 48-seitige Booklet, in dem der schottische Sänger die Zeit nach "Sunsets On Empire", vor "Raingods", und vor allem seine persönlichen und privaten Umstände erläutert. Ein zentraler Punkt dabei ist, wie die Stücke auf seinem mittlerweile fünften Studioalbum ("Songs From The Mirror" zähle ich als Coveralbum nicht mit) entstanden sind. Das erklärt nämlich den Charakter des Albums, das sich doch deutlich unterscheidet von seinen bisherigen Werken. So entstanden die meisten Stücke in Songwriting-Sessions mit verschiedenen anderen Komponisten und Musikern an jeweils einem Tag. Das sorgt für stilistische Vielfalt, aber auch für eine Abkehr vom typischen FISH-Stil.

Das Album beginnt symphonisch und romantisch, bevor es mit dem kraftvollen 'Tumbledown' einen hervorragenden Einstieg schafft. Disharmonien erzeugen Spannung und der gesungene Albumtitel machen das Stück zum inoffiziellen Herzstück des ganzen Albums. Des ganzen Albums? Nein. Aber dazu kommen wir später. Auch das folgende 'Mission Statement' kann die Power aufrecht erhalten, auch wenn es sich eklatant vom Opener unterscheidet. Cool, mit jazzigen Keyboards, einer Popbridge und rockigem Refrain vermengen sich zahlreiche Ideen zu einer Melange, die erstaunlicherweise trotzdem noch funktioniert. Ein absolutes balladeskes Highlight ist das Duett mit Elizabeth Antwi namens 'Incomplete'. Dieses Stück klingt am meisten nach FISH und steht in einer Reihe mit Glanztaten wie 'Just Good Friends' oder 'Gentleman's Excuse Me'.

Das folkige 'Tilted Cross' wirkt ungewöhnlich und scheint wenig zum Stil des Sängers zu passen. Wie bei 'Mission Statement' opulent mit Ideen um sich geworfen wurde, ist 'Tilted Cross' doch reichlich eindimensional geraten, trotz des tiefsinnigen Textes, der sich mit Minen aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg beschäftigt. Fish schreckt auf diesem Album auch nicht vor einer Coverversion zurück und bietet eine kräftige Version von 'Faith Healer' der SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND. Eine recht unoriginelle Wahl, aber immerhin eine schöne Version mit einem ungewöhnlichen Geigensolo, der ein weiteres ruhiges und sehr persönliches Stück mit dem Titel 'Rites Of Passage' folgt. Obwohl eigentlich sehr emotional, ist das Lied vor allem ziemlich lang geraten und dadurch nicht selten ein Kandidat zum Überspringen.

Aber das ist ja noch nicht alles. Es fehlt ja noch das wahre Herzstück des Albums, bei dem FISH wieder zurückkehrt zum Progressive Rock: das fast 25-minütige 'Plague Of Ghosts'. Zu dem Stück kam Derek Dick eher zufällig, die Geschichte ist im Booklet nachzulesen, entwickelte sich jedoch zu einem ungewöhnlichen, langen Epos, bei dem FISH'scher Prog auf den Elektroeinfluss von POSITIVE LIGHT trifft. Das ist spannend und überzeugend, Rock, Pop, Funk, Elektro, die Mischung macht's. Natürlich braucht man einige Durchgänge, und tatsächlich gibt es herausragende Teile und eher weniger mitreißende wie der lange gesprochene Anfangsteil von 'Chocolate Frogs', aber es gibt wohl kaum einen Zweifel daran, dass die alten Fans adäquat bedient werden. Ja, man muss es sich teilweise ein wenig schönhören, weil es doch außergewöhnlich ist, aber nach ein paar Durchläufen besteht kein Zweifel, dass 'Plague Of Ghosts' sich in die Reihe der großen Longtracks gut einfügt.

Nach dem Ende des Albums fällt auf, dass tatsächlich jedes Stück eine völlig andere Richtung zu nehmen scheint, es gibt kaum eine Verbindung zwischen den Liedern. Dadurch wirkt "Raingods With Zippos" experimentell, auch etwas ziellos, und vielleicht sogar sprunghaft, aber auch spannend und sehr abwechslungsreich. FISH ist hier wie ein musikalischer Teppich, von dem man diesmal nicht das Muster sieht, sondern nur die Fransen, die herausreichen in das Unbekannte, das Andersartige, jede Franse ein Tentakel auf Entdeckungstour. Die Verbindung der gefundenen Welten findet nur über den Nukleus statt, es gibt keine Querstreben, die die einzelnen Teile noch verweben würden. Damit wird das fünfte FISH-Studioalbum zu einer Entdeckungsreise auch für den Hörer. Während frühere Werke die Welt in Freunde und Menschen, denen FISH nichts Bedeutete, teilte, ist "Raingods With Zippos" die Wundertüte, in der für jeden etwas dabei sein könnte. Eben aber auch etwas weniger für die echten FISH-Fans, die versuchen müssen, die Entdeckungsreise des Sängers nachzuvollziehen. So gesehen ist das Album für mich bis zu diesem Zeitpunkt das mich am wenigsten mitreißende. Aber ich spreche auch von eben jener Fan-Perspektive aus.

Für FISH-Fans wie mich ist der Mehrwert neben dem Booklet, dass ich gar nicht genug loben kann, natürlich in den beiden Bonus-CDs zu finden. Da ist zuerst einmal CD 2 mit dem Titel "Plague Of Ghosts Variations". Dass das lange Stück für uns Fans wie gemacht ist, habe ich bereits erwähnt, aber nicht, dass FISH das Stück von den Komponisten von POSITIVE LIGHT, die wir schon durch ihre Remix-Arbeit mit MARILLION kennen, erhielt. Auch hier verweise ich betreffend Details auf das Booklet, muss dies aber hier erwähnen, weil neben einer instrumentalen Version des ganzen 'Plague Of Ghost'-Epos auch die 14-minütige Originalversion von POSITIVE LIGHT auf der zweiten CD enthalten ist. Abgerundet wird der Tonträger durch eine komplette Live-Aufnahme von über 28 Minuten, die allerdings schon einmal auf "Sashimi" erschienen war.

Der dritte und letzte Tonträger heißt "Live + Bonus Tracks & Demos". Die Live-Aufnahmen sind 'Tumbledown' und 'Plage Of Ghosts' von "Candlelight In Fog", aufgenommen auf der 2000er US Tour, sowie drei akustische Versionen, die ursprünglich auf "Communion" veröffentlicht worden waren. Da diese Ausgaben allerdings nur noch für recht stattliche Preise erhältlich sind, gibt es wenig zu mosern über die Wiederveröffentlichung in diesem Box-Set. Das besagte Demo ist dagegen schon ein echtes Highlight, da es sich um eine wunderschöne akustische Version von 'Incomplete' mit Elisabet Troy handelt. Natürlich spitzt der Fan die Ohren bei dem Wort "Bonustracks". Zwei solche sind auf der dritten CD enthalten, nämlich 'Chasing Miss Pretty', das FISH zu poppig erschien für sein Album. Damit hat er sicher Recht gehabt, aber ein sehr ordentlicher Song ist es dennoch, auch wenn er zu lang geraten ist. Das zweite Lied ist 'Mr. Buttons', das wiederum auf dem Album eine gute Figur gemacht hätte, auch wenn es "Raingods With Zippos" in eine weitere, bisher unerforschte Richtung gezogen hätte. Beide Lieder stammen aus den oben erwähnten Songwriting-Sessions.

Als Fazit bleibt für das reguläre Album ein guter Eindruck, aber für das Box-Set eine absolute Kaufempfehlung. Dem Hörer wird das Werk und seine Entstehung auf intime Art nahe gebracht, und die Bonustracks, vor allem das großartige 'Mr Buttons' sind für FISH-Fans sowieso Pflichtprogramm.

Die "Remastered"-Serie ist nur über den Künstler und seinen eigenen Webshop zu beziehen. Dabei empfiehlt es sich, eine Sammelbestellung aufzugeben, um Porto zu sparen. Das ist aber nicht schwierig, da es mittlerweile ein halbes Dutzend dieser Box-Sets gibt, die alle empfehlenswert sind. Gerade läuft übrigens eine besondere Promotion, bei der es bei Bestellung von zwei Box-Sets ein kostenloses T-Shirt dazugibt.

Noch ein Hinweis für Besitzer der Originalausgabe von "Raingods With Zippos": Das eigentliche Album würde von mir übrigens einen Punkt weniger erhalten als das hier besprochene Box-Set. Ich glaube, wer das Album mag, sollte sich die zusätzliche Dimension, die das Box-Set bietet, nicht entgehen lassen. Der Neuerwerb ist gut investiertes Geld.