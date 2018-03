Viel Arbeit, aber auch ein tolles Ergebnis.

Mit "Suits" legt FISH sein drittes Studioalbum, wenn man das Coveralbum "Songs From The Mirror" nicht mitzählt, jetzt auch als großartige Deluxe-Ausgabe im Hardcover mit zwei Bonus-CDs vor und erweitert seine "The Remasters"-Serie, von der jetzt nur noch die ersten beiden Alben fehlen, um seine Diskographie durchgehend mit besonderen Ausgaben gewürdigt zu haben. Obwohl das Album "13th Star" eventuell auch noch eine solche Ausgabe verdient hätte. Aber das ist eine andere Geschichte.



Die Geschichte von "Suits" beginnt bereits viel früher und das Coveralbum "Songs From The Mirror" hängt direkt mit diesem Werk zusammen. Doch die genaue Geschichte kann man dem 60-seitigen Booklet entnehmen, in dem Fish selbst die Hintergründe erzählt. Wie auch bei den anderen Ausgaben der "Remasters"-Serie ist das Booklet bereits ein stichhaltiger Grund, diese Neuausgabe zu erwerben. Zumal auch die Geschichte um das seltsame Coverdesign erklärt wird, das mir immer ein gewisses Rätsel war und nie wirklich gefiel.



Aber natürlich geht es bei einem Album in erster Linie um die Musik. FISH setzts auf "Suits" seinen Weg konsequent fort und schreibt gute Rocksongs wie 'Mr. 1470', 'Pipeline' oder 'Bandwagon', das einen Anflug von JETHRO TULL zeigt, aber auch poppige Lieder wie 'Lady Let It Lie' und 'Fortunes Of War' und die seichte Ballade 'Somebody Special'. Der alte MARILLION-Fish lugt nur selten noch um die Ecke, aber einmal zeigt er sein Antlitz in dem brillanten 'Raw Meat', das zweifellos das Highlight des Albums darstellt.



Besonders erwähnenswert sind aber die beiden Bonustracks, die zum regulären Album hinzugefügt wurden, aber ursprünglich beide auf der 'Lady Let It Lie'-Single veröffentlicht wurden. Da ist 'Out Of My Life', ein dunkles Liebeslied, das aber keine Ballade ist, sondern in Rocksong mit Verve und Folkeinflüssen. Der zweite Bonustrack ist 'Black Canal', ein Achtminüter, in dem Fish viel zu erzählen hat und einen Neo-Prog-Song um eine Tourgeschichte aufbaut, der viele Ideen enthält, doch zugegebenermaßen kein Lied ist, das man häufig hören wird.



Soweit das reguläre Album. Es befinden sich aber noch zwei weitere CDs in diesem Set. Wie üblich ist eine der CDs für die Demos reserviert, die allerdings auch wiederum eine Scheibe für echte Fans darstellt. Natürlich ist es spannend, einige der Lieder über die Zeit von mehr als einem Jahr zu begleiten, aber wer nicht wirklich ein Fanboy ist, wird diese Scheibe trotz der interessanten, roheren Versionen eher selten auflegen. Etwas, das man von der dritten CD, die Live-Aufnahmen der Lieder von "Suits" enthält, sicher nicht sagen wird. FISH ist bekannt für seine ausdrucksstarken Auftritte, was sich oft auch in den Liveaufnahmen niederschlägt. Das beste Beispiel dafür sind die spielfreudige Interpretation von 'Somebody Special' und die grandiose Version von 'Raw Meat', aufgenommen in Poznan, die diesen ohnehin großartigen Song gegenüber der Studioversion noch verbessert.



Das Album "Suits" selbst ist für FISH sicher nur Mittelmaß, enthält aber einige starke Songs und wird in dieser Ausgabe zu einem schönen Sammlerstück, das den Hörer zum Entdecken einlädt, den Albumhintergrund darlegt und den Fan Werk und Künstler mit anderen Augen sehen lässt. Einen Kritkpunkt muss ich allerdings anbringen, nämlich den, dass die Trackliste der dritten CD auf der Rückseite nicht korrekt ist. Die richtige Liste befindet sich aber im Booklet, sodass dieser kleine Fauxpas zu verschmerzen ist.