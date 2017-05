4-CD-Dokument der letzten Tour in toller Aufmachung!

Das letzte Album des schottischen Barden erwies sich aus Melange aus der poppigen Spätphase und den progressiven Frühzeiten, was dem Album ausgesprochen gut tat. Hervorzuheben war natürlich die großartige 'High Wood'-Suite, in der Fish seine Erinnerungen an seinen Großvater, der im Ersten Weltkrieg in Frankreich fiel, aufgreift. Hat mich dieses lange Werk schon auf dem Album beeindruckt, so muss ich gestehen, dass die Live-Performance 2015 in Augsburg das Stück noch intensiver hat werden lassen.



Das ist deswegen auch der Aufhänger, weswegen ich den Fans der Musik dieses Box-Set anpreisen möchte. Die Live-Aufnahme ist mitreißend und dynamisch, der Sound großartig und transparent, und deswegen allein schon für jeden FISH-Fan Grund genug, sofort zu bestellen. Ja, bestellen, das Album ist auf Fishs eigenem Chocolate Frog Records Label erschienen und offiziell über amazon.de zu beziehen, im Handel könnte es schwierig werden, ein Exemplar zu finden.



Doch das ist nicht alles. Der gesamte Auftritt aus der Würzburger Posthalle vom 29. Oktober 2014 und der Gig vom 25. Oktober 2013 in Karlsruhe sind auf jeweils zwei CDs vertreten. Dazu gibt es ein 20-seitiges Booklet mit einem Essay über die Tour vom Künstler selbst, das eindrucksvoll und spannend zu lesen ist, eingebettet in ein 4-CD-Hardcover-Buch.



Soweit die Information für den Normalleser. Doch für echte FISH-Fans gehen wir jetzt ein wenig weiter ins Detail: Die "Moveable Feast"-Tour war in zwei Teile geteilt. Die Hintergründe werden im Booklet des Box-Sets erläutert, wir konzentrieren uns hier mal auf die Musik, zuerst einmal bezüglich des Konzertes in Karlsruhe. Das Highlight eines unterhaltsamen Auftritts ist das Medley aus sechs verschiedenen FISH- und MARLLION-Songs, dass FISH ähnlich schon einmal früher in sein Set integriert hatte. Hier ist es meiner Kenntnis nach erstmals auf Tonträger erhältlich. Außerdem enthält der Auftritt im Zugabenblock mit 'Freaks' noch einen eher selten gespielten MARILLION-Klassiker. Aufgrund der Tatsache, dass der erste Tourteil kurz nach Veröffentlichung des "Feast Of Consequences"-Albums begann, enthält der Auftritt zwar beinahe zwei Drittel des neuesten Werkes, allerdings nicht die 'High Wood Suite' in ihrer Gesamtheit. Das empfand Fish dann doch als zuviel für die Fans, die eventuell mit dem neuen Material noch nicht so gut vertraut waren. Eine nachvollziehbare Entscheidung zu diesem Zeitpunkt.



Doch ein Jahr später, auf dem zweiten Teil der "Moveable Feast"-Tour, sah die Situation anders aus. "Feast Of Consequences" war bereits mehr als ein Jahr erhältlich und Fish musste diese besondere Rücksichtnahme nicht mehr an den Tag legen. Deswegen wurde in Würzburg das lange Werk als zentrales Element des Auftrittes gespielt. Für jeden FISH-Fan ist dieses 4-CD-Set schon allein deswegen empfehlenswert, denn live wirkt die 'High Wood Suite' mit typischen kleinen Live-Unzulänglichkeiten lebendiger als die ebenfalls großartige Version auf dem Studioalbum. Dazu kommen wie immer einige Anekdoten und in diesem Fall auch emotionale Einleitungen, die allerdings in Würzburg bedeutend kürzer ausgefallen war als in Augsburg, wo ich Fish auf dieser Tour erleben durfte. Aber vielleicht wäre das dann auch wieder zuviel gewesen für eine Live-CD. Nach beinahe einer Stunde neuerem Materials kommen natürlich noch einige Klassiker aus dem Frühwerk und von seiner früheren Band, bis der Auftritt wie zumeist mit 'The Company' endet.



Sieht man einmal von den 'High Wood Suite'-Teilen ab, überschneiden sich die beiden Auftritte in nur drei Liedern, sodass diese Zusammenstellung der beiden Auftritte in einem opulenten Box-Set absolute sinnvoll ist. Das einzige was noch eine schöne Ergänzung gewesen wäre, wäre eine DVD vom zweiten Teil der "Moveable Feast"-Tour, auf der viel mit Videoeinspielern gearbeitet wurde. Aber die Zielgruppe dafür dürfte noch kleiner sein, als für ein so fantastisch ausgestattetes Box-Set.



Gibt es denn überhaupt nichts auszusetzen an diesem Fish-Release? Das einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist die etwas nachlässige Leistung, die der Lektor bei der Durchsicht des Textes im Booklet an den Tag gelegt hat, denn darin befinden sich doch so einige Schreibfehler. Und dass sich auf der ersten CD mit 'Dark Star' einer der Songs befindet, den ich immer zu den schwächeren des Künstlers gehalten habe, aber das ist keine Kritik, sondern Geschmackssache. Mit anderen Worten: es gibt keinen Grund für Liebhaber guter, handgemachter Rockmusik, hier nicht zuzugreifen. Wenn wir solche schönen Ausgaben weiterhin haben wollen, sollten wir mit der Geldbörse abstimmen und das Risiko, eine solche, teure Veröffentlichung überhaupt zu stemmen, honorieren. FISH-Fans haben dieses Set sicherlich bereits bestellt.



Übrigens: es gibt auch noch ein weiteres Live-Box-Set dieser Reihe mit dem Titel "Farewell To Childhood", das ebenfalls großartig geworden ist, und vier remasterte Box-Sets vierer FISH-Alben mit jeweils drei CDs, sodass sich ein direkter Einkauf im Shop des Künstlers sicher lohnt und bei Bestellung mehrere Titel sogar noch Geld spart, zumal gerade eine besondere Promotion läuft, bei der es bei Bestellung von zwei Box-Sets ein kostenloses T-Shirt dazugibt.



Da wir Live-Alben nicht mit einer Wertung versehen, weil sie keine neue Musik enthalten, möchte ich nicht vorenthalten, dass dieses wunderbare Boxset ansonsten von mir die Höchstpunktzahl erhalten hätte.