Gelungene Werkschau auf die Frühzeit der Briten

Es gibt einfacher zu durchschauende Diskographien als die der Briten FIST, auch wenn das Quartett aus dem Raum Newcastle mit Sicherheit nicht die alleinige Schuld daran trägt. So veröffentlichte FIST anno 1982 ein Studioalbum mit dem Titel "Back With A Vengeance", doch genau der wurde von Castle Communications 20 Jahre später auch für eine Compilation verwendet. Immerhin jedoch um den Zusatz "The Anthology" erweitert, um eventuelle Verwechslungen zu vermeiden.



Genau das ist bei der Neuauflage dieses Samplers aber leider nur zu leicht möglich, da man auf den erwähnten "Zusatztext" leider verzichtet hat und so durchaus Gefahr läuft einen vermeintlichen Re-Release des 82er-Klassikers mit lediglich anderem Cover der einst als AXE gegründeten Formation erworben zu haben. Genug gemeckert, schließlich ist der Inhalt der Compilation ein wahres Freudenfest für Fans der seit 2013 erneut (es dürfte der dritte Reanimationsversuch sein) aktiven Formation, wird doch so ziemlich die gesamte erste Bandphase (von 1979 bis 1982) abgedeckt.



Los ging es als AXE und mit 'S.S. Giro' als Beitrag zum legendären "Lead Weight"-Sampler, ehe es nach der kurzfristigen Auflösung 1980 unter dem Namen FIST wieder an den Start ging. Bis einschließlich 1982 lieferte die Band einige Singles sowie die beiden Longplayer "Turn The Hell On" und eben "Back With A Vengeance" ab. Da sich trotz einwandfreiem, solide dargebotenem Heavy Metal typisch britischer Machart kein zufriedenstellender Erfolg einstellen wollte, probierte es die Band offenbar mit der kommerziellen Brechstange und versuchte nur wenige Monate später mit einer leider nur wenig aufsehenerregenden Version von 'The Wanderer' die Single-Charts zu entern.



Daraus wurde aber nichts, weshalb 1984 erst einmal Schicht im Schacht war und es bis in die 00er Jahre dauern sollte, ehe das Unternehmen den Betrieb wieder aufnahm. Nach der Erstauflage dieser Compilation 2002 wurde mit "Storm" sogar ein weiteres Album in die Umlaufbahn katapultiert, doch auch diese Formation hatte nur kurzes Bestehen. Gezwungen durch diverse gesundheitliche Probleme zerfiel das Line-up nämlich recht bald wieder. Die beiden Gründer Harry Hill (dr.) und Dave Irwin (guit.) taten sich jedoch 2013 wieder zusammen und haben es durch diverse Shows zumindest geschafft den Namen FIST innerhalb der Fraktion der NWOBHM-Liebhaber wieder einigermaßen im Gerede zu halten.



Für all jene, die noch nicht zur Spezies der FIST-Kenner zählen, ist ein Einstieg in die Band und deren Werk mit vorliegendem Sampler absolut empfehlenswert. Vom erwähnten Erstversuch unter dem Banner AXE bis hin zum "Bauchfleck" 'The Wanderer' wird nämlich ein überaus umfangreicher Querschnitt geboten, der einen interessanten wie gelungenen Überblick bietet.