Solider Rückblick auf 10 Jahre 5FDP.

Weihnachtszeit ist immer auch Greatest-Hits-Zeit, denn gerade vor der Bescherung am heiligen Abend blicken viele Labels gerne noch einmal auf das Schaffen ihrer Bands zurück und destillieren die wirklich essentiellen Songs heraus, um den Fans einen weiteren Release unter den Weihnachtsbaum zu legen. So geschehen nun auch bei den Amerikanern FIVE FINGER DEATH PUNCH, die passend zum zehnjährigen Bandbestehen auf "A Decade Of Destruction" ihr bisheriges Schaffen beleuchten. Der Titel könnte dabei wohl kaum treffender gewählt sein, denn gerade in den letzten Jahren machte der Fünfer doch deutlich mehr Schlagzeilen mit den Alkohol-Eskapaden von Fronter Ivan Moody, als mit seiner Musik. Aktuell hat sich der charismatische Sänger allerdings offensichtlich wieder gefangen, immerhin tourt die Band gerade sehr erfolgreich mit IN FLAMES durch Europa.



Damit jetzt aber genug der Betrachtungen, was hinter den Kulissen passiert, denn an dieser Stelle soll es ja um das Best-Of-Paket gehen, das die Jungs für ihre Fans geschnürt haben. Und da zählt natürlich vor allem die Songauswahl, bei der das Quinett ganz auf Nummer sicher geht und mit Tracks wie 'Lift Me Up', 'Bad Company' oder 'Remember Everything' vor allem auf die erfolgreichen Singles der bisherigen Laufbahn setzt. Doch auch einige beliebte Klassiker aus der Bühnenshow wie 'The Bleeding' oder 'Coming Down' haben es auf den Silberling geschafft, der alles in allem eine gelungene 5FDP-Vollbedienung liefert und praktisch einen Hit nach dem anderen präsentiert. Wirklich überraschend ist das allerdings nicht, denn mit Ausnahme des noch recht sperrigen Debüts "The Way Of The Fist" und dem etwas überladenen Doppelpack "The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell" aus dem Jahr 2013 könnten auch die regulären Langeisen der US-Amerikaner als Hit-Compliationen durchgehen, denn wirkliche Ausfälle sucht man dort zumeist vergebens.



Das alles bietet für langjährige Fans aber natürlich noch keinen echten Kaufanreiz, immerhin werden sie alle Songs sowieso längst im Regal stehen haben. Dementsprechend gibt es natürlich auch noch zwei bisher unveröffentlichte Tracks zu bestaunen, wobei vor allem das vorab mit einem Lyrics-Video bedachte 'Trouble' komplett überzeugen kann. Nicht nur punktet der Track wie üblich mit einem absolut genialen Refrain, sondern bietet gleichzeitig auch noch einen kleinen Einblick in das Seelenleben von Fronter Ivan, denn Zeilen wie "I don't look for trouble, trouble looks for me" klingen schon ein wenig so, als wolle der Sänger seine Eskapaden der letzten Monate entschuldigen. Weit weniger überzeugend ist da schon der zweite Songs, bei dem es sich um ein Cover der THE OFFSPRING-Nummer 'Gone Away' handelt, das allerdings in der Neuinterpretation die punkige Lockerheit des Originals vermissen lässt.



Unter dem Strich ist "A Decade Of Destruction" in Fan-Kreisen wohl nur etwas für beinharte Komplettisten, denn das starke 'Trouble' kann man im Zweifel auch als separaten Download erstehen. Wer allerdings bisher mit FIVE FINGER DEATH PUNCH noch so garnichts anfangen konnte, für den könnte diese Zusammenstellung der perfekte Einstieg ins Schaffen der Amerikaner sein. Ein Antesten lohnt sich auf jeden Fall, denn glaubt mir, die Hooklines der Jungs gehen einem so schnell nicht mehr aus dem Ohr!