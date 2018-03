Melodien für Millionen - na und?

Wie gelingt es mir eigentlich, den Konsens nicht aus dem Auge zu verlieren, innerhalb des Mainstreams aber dennoch eine Nische zu finden, in der ich mich als Band trotz allem eigenständig verkaufen kann? Genau diese Frage dürfte den Musikern von FLASH FORWARD vor dem letzten Studiogang ebenfalls im Kopf herumgespukt sein - und wie es scheint, haben sie die ideale Balance tatsächlich gefunden. Denn die Songs von "Revolt" befriedigen sicherlich den Geschmack der Alternative-Rock-Masse, dürften mit ihrem energetischen Charakter aber auch für Begeisterung bei denjenigen sorgen, die nicht so gerne mit dem Strom schwimmen und einem Release auch seine Besonderheiten zusprechen möchten.

FLASH FORWARD beschreitet jedenfalls einen nicht gerade einfachen Grenzgang, bei dem die Gefahr der Verweichlichung ebenso groß ist wie die Bedrohung durch die Gleichgültigkeit, welche wiederum aus zu vielen bekannten Parallelen ausgelöst wird. Doch "Revolt" umschifft diese Hürden geradezu perfekt, arbeitet sich mit leicht verdaulichen Hooklines schnell in die Ohrmuscheln, verharrt dort aber auch mit explosiver Dynamik, abwechslungsreichem Songwriting und einer richtig starken Darbietung, die natürlich auch von der fetten Produktion des Materials profitiert. Das feine Dutzend meistert den Balancakt wirklich perfekt, schafft Raum für Eigensinn, finddet in den Chorus-Melodien aber sofort wieder auf den Pfad der Hittauglichkeit, und das in wirklich jedem Song, den die Band hier platziert hat. Und auch wenn die Michael-Jackson-Gedächtnisvocals in 'Perfectionist' Geschmackssache bleiben werden: Genau solche kurzen Ausflüge in den Bereich des Unkonventionellen beleben die Stimmung und halten ein an sich schnell durchschautes Album spannend.

"Revolt" ist vielleicht nicht das Mainstream-Album mit dem größten kreativen Anstrich, aber es ist eben ein Release, dem der Mainstream-Charakter kaum weniger schaden könnte - einfach nur, weil FLASH FORWARD durchweg tolles Material zusammengetragen hat!

Anspieltipps: Paralyzed, Payback, Recovering