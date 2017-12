Zwischenzeugnis mit Archivmaterial

Ohne zunächst mal auf die musikalischen Fähigkeiten von FLAW einzugehen, muss man sich fragen, ob ein Release wie "United We Stand" überhaupt Sinn macht. Die Band hat sich international noch längst nicht etabliert und sollte vielleicht besser an einem weiteren Full-Length-Werk arbeiten, statt mit vermeintlichen B-Seiten und einigen Live-Aufnahmen die Wartezeit dorthin zu überbrücken.



Immerhin sind die beiden emotionalen Starter 'I'll Carry You' und 'Fall Into This' wirklich anständige Ware, mit der FLAW sich einmal mehr für den Mainstream anbieten darf. Die Gitarren sind schön heavy, die Melodiebögen greifen, und die angemessene Verwendung pathetischer Komponenten ist ebenfalls begrüßenswert. Das wesentlich deftigere 'My Style' tendiert da schon in eine andere Richtung und dürfte den Stoner-Freunden im FLAW-Publikum gefallen. Die Band demonstriert spätestens hier, dass sie keinen Konsensstoff produzieren möchte, wenngleich die Einprägsamkeit auch hier gegeben ist.



Die beiden nachfolgenden Live-Songs entstammen noch der neumetallischen Bandphase und geben einen Ausblick darauf, was bei FLAW auf der Bühne abgeht. Und siehe an: auch hier gehen die Daumen hoch. Mit 'Such Is Life' folgt ein weiteres Highlight auf den Fuß und beschließt eine musikalisch wirklich anständige EP, die aber dennoch vorrangig an die Die-Hard-Gemeinde der Band gerichtet ist. Neueinsteiger sind besser beraten, sich erst einmal mit den regulären Releases der Band zu beschäftigen, deren Unterhaltungswert sogar noch ungleich höher ist als bei den sechs Stücken von "United We Stand". Wer trotzdem zugreift, macht aber sicher keinen Fehler, denn der Stoff rockt schon ganz gehörig!



Anspieltipps: I'll Carry You, Fall Into This