Frischer Wind im Death Metal!

Nachdem sich Ole Børuds Hauptband EXTOL Anfang 2015 eine Pause auferlegt hat, hat sich der Gitarrist ein neues Betätigungsfeld gesucht und zusammen mit drei weiteren Musikern (u.a. Bassist Ole Vistnes von SHINING/TRISTANIA) in FLESHKILLER gefunden. Nach gut einem Jahr des Songwritings für FLESHKILLER steht jetzt das erste Album "Awaken" in den Läden.



Gleich der Opener 'Parallel Kingdom' zeigt eine Bandbreite von Melodic Death Metal mit futuristisch klingenden cleanen Vocals bis hin zu progressivem Death Metal mit den Genre-typischen tiefen Growls und Shouts. FLESHKILLER erinnert mich irgendwie an INTO ETERNITY, jedoch klingt dort der Mix aus melodischen und progressiven Parts wesentlich unstrukturierter, als es FLESHKILLER auf "Awaken" darbietet. Auch auf den folgenden Stücken beweist Børud sein Können als Songwriter und hat mit 'Salt On The Earth', 'Wisdom', 'Secret Chambers' und wie die Songs nicht alle heissen, wirklich ein großartiges Paket modernen Death Metals geschnürt. Zwar zünden einige Songs nicht gleich beim ersten oder zweiten Hördurchlauf, wenn sie es dann aber irgendwann tun, dann richtig.



"Awaken" bringt frischen Wind in die Death-Metal-Szene und überzeugt auf voller Linie. Auch die Abwechslung in den Songs sorgt für immer neue Feinheiten, die einem beim Hören auffallen und somit wird dieses Album so schnell auch nicht langweilig. "Awaken" ist jedem Death-Metal-Fan, der modernem und abwechslungsreichem Sound



offen gegenüber steht, wärmstens ans Herz zu legen.