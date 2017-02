GAZPACHO light.

Es stimmt vieles bei FLIGHT BRIGADE, einem siebenköpfigen Newcomer aus UK. Violinist und Sänger Dorry Mcauaulay hat eine charismatische Stimme, die in besten Momenten an Jan Henrik Ohme von GAZPACHO erinnert. Und die meisten Lieder, die irgendwo zwischen erzählerischer Epik und poppigem Indie-Rock pendeln, haben Charme und wirken irgendwie intim und vertraulich. Das liegt vielleicht auch an dem familiären Hintergrund der Band. Dorrys Frau Miriam bedient hier nämlich die Tasten, diese wiederum hat einen Bruder bei FLIGHT BRIGADE namens Ollie, und die restlichen vier sind laut Biografie Sandkasten-Kumpels, mit denen man schon lange musiziert.



"Our Friends Our Enemies" ist für mich ein Album mit eindeutigen High-, aber auch Lowlights. 'Tearaway' ist das Paradebeispiel für eine Reihe wunderbarer, eingängiger Melancholic-Rock-Songs, vergleichbar mit GAZPACHOs Frühphase, als die Norweger noch nicht so sehr in ihrer tiefgründigen Art-Rock-Konzept-Phase waren. Hinzu kommt ein leichter 80er Wave-Touch, der manchmal dazu führt, dass man meint, man würde die Songs irgendwie von früher her kennen.



Leider schleichen sich hierbei bisweilen leicht banale Elemente ein, in denen man zu sehr auf seichte, auf Gefälligkeit getrimmte Strukturen setzt ('When We Were Young'). Hier ist mir deutlich lieber, wenn man versucht, weiter auszuholen, wie zum Beispiel im Titelsong. Doch hier ist die Nähe zu GAZPACHO einfach fast zu frappierend. Einige Fragezeichen bleiben also auf dieser ansonsten wirklich guten Debüt-CD, die Fans von Art Rock wie von epischem Pop gerne mal antesten sollten.