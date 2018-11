Wir feiern Schlagerparty

Oh mein Gott: Wollen die Musiker von FLIGHT OF ICARUS ihr neues Material tatsächlich unter die Flagge des Heavy Metals stellen? Nach wenigen Augenblicken steht eigentlich schon fest, dass der poppige Female-Fronted-Wiederkäu der schwedischen Combo recht schnell ins Abseits geraten wird. Doch je weiter das selbst betitelte Debüt voranschreitet, desto grausamer wird es schließlich - und das geht sogar bis ans Unerträgliche!



Kurz zusammengefasst: FLIGHT OF ICARUS verlässt sich auf schunkelige Melodien, fast schon Schlager-affine Arrangements und die relativ lahme Stimme von Elisabeth Särnefält, die gerade in den vermeintlich epischen Nummern schnell an ihre Grenzen gerät. Einen Ton auch mal etwas länger halten, ohne dabei sofort quäkig zu klingen, ist jedenfalls nicht die Stärke der jungen Sängerin. Und überhaupt mal einen Akzent zu setzen in diesem musikalisch ziemlich nervigen Output, gehört wohl auch nicht zu den Stärken der Dame hinterm Mikro. Doch was soll Särnefält auch anstellen, wo ihr ihre Mannschaft doch ausschließlich pathetischen Kitsch mit klarer Pop-Vorliebe zuspielt? Die Melodien könnten nicht austauschbarer sein, der Endmix verwendet offenbar ein hochwertiges Bügeleisen, und die Songs an sich... ach, lassen wir das.



FLIGHT OF ICARUS ist ein weiteres Beispiel für die Übersättigung des Female-Fronted-Marktes und die Ideenarmut, die vor allem in diesem Sektor immer wieder an die Öberfläche drängt. Alben wie dieses sind absolut verzichtbar!