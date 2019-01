Wird der dritte Frühling endlich der große Durchbruch?

Mal ehrlich, weiß jemand, das wievielte Studioalbum der Band aus Kalifornien "The End Of Chaos" mittlerweile ist? Das dreizehnte! Dazu möchte ich anmerken, dass ich bis auf das schwachbrüstige "Dreams Of Death" ein Dutzend Volltreffer ausmache, auch die sträflich unterbewertesten Scheiben, die um die Jahrtausendwende erschienen sind und deutlich besser sind als ihr Ruf, der damalige Experimente offensichtlich bestraft. Doch die Flotzis sind dennoch beidfüßig im Untergrund verhaftet. Ist das fair? Die Frage muss ich nicht beantworten, oder?



Mit "The End Of Chaos" legt FLOTSAM AND JETSAM auf jeden Fall wieder einen großartigen Versuch auf das internationale Parkett, um sich endlich in die Köpfe und Tonträgersammlungen der Metaller zu spielen. Und wie schon bei den letzten Alben, dem tollen 2016er selbstbetitelten Werk und dem Vorgänger "Ugly Noise", der ein paar weniger zwingende Kompositionen enthält, aber immer noch Erstligsware ist, sowie dem Toprundling "The Cold", macht die Band mal wieder alles richtig. Der an IRON MAIDEN erinnernde Opener und der Nackenbrecher 'Control' sind klasse, doch der Refrain von 'Recover' setzt dem Ganzen sogar noch einen drauf. Ja, mittlerweile klingt die Band wie eine Mischung aus FLOTSAM AND JETSAM und IRON MAIDEN, nur eben nicht so glatt wie die Briten, sondern mit Schmiss, etwas Thrash und einem Sänger, der weit genug weg ist vom Mainstream, um in den Ohren hängenzubleiben.



AFM Records hat sich jetzt der US Amerikaner angenommen, sodass ich die Hoffnung habe, dass vielleicht jetzt endlich mehr Rocker auf die ungewöhnliche Band aufmerksam wird, die doch eigentlich alles richtig macht, um auch allgemein Anklang zu finden. Vielleicht kann AFM die Jungs ja auf ein paar Festivals platzieren und als Support auf eine namhafte Tour schicken, damit die Zeiten der ganz kleinen Clubs endlich vorbei sein werden. "The End Of Chaos" enthält über eine Dreiviertelstunde Metal der Spitzenklasse. Schon wieder. Das muss doch mal belohnt werden!