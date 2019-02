Skills vs. Feeling

Über die handwerklichen Fähigkeiten der Musiker von FOG LIGHT muss man nicht lange diskutieren: Das finnische Instrumental-Prog-Ensemble hat nicht nur ein paar Flitzefinger in seinen Reihen, sondern ist auch in der Lage, mit den wildesten Rhythmusfiguren knotige Sounds zu kreieren. Umgekehrt ist die Demonstration, die sich die Band auf ihrem aktuellen Silberling gönnt, nicht alleine deshalb lohnenswert, weil die Herren mit umwerfenden Skills protzen. Irgendwann benötigen die Songs nämlich auch ein Herz und eine Seele - und gerade hier hakt es auf "2nd Impression" dann doch immer wieder gehörig.

Die Band soliert nämlich über weite Strecken munter vor sich hin, streut ein paar interessante Improvisationen ein, schafft es aber nie so wirklich, den Funken dann auch überspringen zu lassen. Man ist schnell beeindruckt, was die Finnen so alles anstellen, wenn sie ihre Finger erst einmal in Bewegung gesetzt haben, doch zwischen derartigen Eindrücken und wirklicher Euphorie stehen einige Mauern, die FOG LIGHT auch in den etwas unkomplizierteren Arrangements zum Schluss des Albums nicht niederreißen kann. Es fehlt an echtem Wiedererkennungswert bei den einzelnen Kompositionen, an markanten Variationen, aber letztlich auch an kleinen Highlight-Momenten, die über das technische Potenzial dieser Truppe hinausgehen - und das macht "2nd Impression" zu einem ambivalenten Vergnügen, bei dem die Technik verzweifelt gegen den Mangel an musikalischen Emotionen ankämpft und diesen Kampf schlussendlich verliert.

Wer Fusion und handwerkliche Selbstbeweihräucherung liebt, wird der Platte vielleicht etwas mehr abgewinnen können. Mich hingegen lässt "2nd Impression" weitestgehend kalt.