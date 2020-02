Wunderbar, bitte mehr davon!

Was für ein tolles Live-Album! Doch eins nach dem anderen, denn über FOGHAT und hier im Speziellen über Charlie Huhn gibt es viel zu erzählen. Als erster AXEL RUDI PELL-Sänger war der Amerikaner auch für TED NUGENT, GARY MOORE, VICTORY und MATT ROEHR zuständig. Zum Jahrtausendwechsel stieß er dann zu den Briten von FOGHAT und gab ihrem knackigen Hardrock den nötigen Pfiff.

Das vorliegende 2-CD-Live-Dokument, schlicht mit "Live II" betitelt, erschien bereits 2007, erfährt durch Metalville aber heuer jene Anerkennung, die es auch verdient. Stolze 30 Jahre zuvor erschien die erste Live-Scheibe FOGHATs und in all den Jahren hat sich natürlich das Rad der Zeit auch bei den Boogie-Hardrockern gedreht. Doch irgendwie haben sie es geschafft, den damaligen Zauber und Glanz auch in die (damalige) Gegenwart zu transportieren, sodass "Live II" nicht bloß als bloßer 0815-Live-Mitschnitt eines 2005er Konzerts der Band aus dem Sycuan Theatre zu El Cajon, Kalifornien, fungiert, sondern mehr als eine nostalgisch-schöne Zeitreise durch 35 Jahre FOGHAT brilliert.

So erfährt die Platte nicht nur einen warmen und stets authentischen Live-Sound. Auch die Band zeigte sich von ihrer spielfreudigen Seite, hatte immens viel Spaß bei diesem Auftritt und spielte sich mit dem Publikum gegenseitig die Bälle zu. Es wird gerockt, getanzt, applaudiert, gejubelt und alten Zeiten gefrönt. Alteingesessene Klassiker ('I Just Want To Make Love To You' und 'Fool For The City'), die auch schon auf "Live" ihren Platz fanden, wechseln sich makellos mit Stücken etwas neueren Datums ab ('Mumbo Jumbo', 'California Blues'), ohne dass es auch nur ansatzweise zu einem Qualitätsabfall kommt. Insbesondere stechen für mich bei diesem Live-Doppeldecker aber die unverwüstbaren Evergreens 'Slow Ride' und 'Bang Bang' heraus, bereiten mir ob der wunderbaren Darbietung eine Gänsehaut und stehen stellvertretend für die Klasse der Scheibe.

110 Minuten Spielzeit, von der ersten bis zur letzten Minute dynamische und mitreißende Boogie-Rock-Kunst, eine spielfreudige und spannende Reise quer durch die lange Geschichte der Band - mit "Live II" hat Metalville ein richtiges Schätzchen aus dem Hause FOGHAT ausgegraben. Verpackt im mehr als edlen Digipack mit vielen Höhepunkten, darf "Live II" eigentlich in keiner Sammlung fehlen. Wir sagen Dankeschön und erfreuen uns all dieser Klassiker.