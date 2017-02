Die Veteranen lassen es krachen.

FOGHAT wurde 1971 in London gegründet und wurde einige Jahre später in den USA sesshaft. In Deutschland ist die Gruppe nie ganz groß herausgekommen, aber dann und wann waren ihre Nummern 'Fool For The City' und 'Slow Ride' auch hierzulande im Radio zu hören. Nach einer mehrjährigen Studiopause hat die Gruppe mit "Under The Influence" wieder ein neues Studioalbum auf dem Markt. Auch wenn hier eine altgediente Band zu hören ist, deren sämtliche Mitglieder über 60 Jahre alt sind, wird hier nicht ein altmodischer Sound gemütlich wiedergekäut.



"Under The Influence" rockt sofort mit seinem Titellied mächtig ab, und der ehemalige MOLLY HATCHET-Gitarrist Bryan Basset lässt nicht nur beim diesem Stück die Slidegitarre, ein Markenzeichen von FOGHAT, hören. Ohne Verschnaufpause legt 'Knock It Off' nach, das wie eine verschollene frühe Aufnahme von AC/DC klingt, zumal Sänger Charlie Huhn wie Bon Scott kräht. Genauso geht 'Hot Mama', das eine wenig an 'Chip Away The Stone' von AEROSMITH erinnert, gut nach vorne: 'Heart Gone Cold' bleibt sofort mit seiner Ohrwurmmelodie und dem satten Getrommel des mittlerweile siebzigjährigen Roger Earl, des letzten verbliebenen Gründungsmitglieds, hängen. Und das ebenso lässige wie treibende 'All Because Of You' lässt die Scheibe auch in der Schlussphase nicht schwächeln. Einzig das Cover des alten Soultitels 'Heard It Through The Grapevine' hätte man sich verkneifen können, aber vermutlich ist die Band mittlerweile so amerikanisch, dass sie auch derlei Musik zum Rock & Roll zählt.



Das ganze klingt so frisch und unverbraucht, dass es nicht im geringsten angestaubt wirkt, wenn die Gruppe mehrfach Vergangenheitsbewältigung betreibt: FOGHAT ist von Ex-Mitgliedern von SAVOY BROWN gegründet worden. Deren Bandleader Kim Simmonds ist auf mehreren Stücken als Gastmusiker zu hören. Außerdem wurden ihre frühen Nummern 'She's Got A Ring In His Nose' und 'Made Up My Mind' neu, und das heißt hier härter und rockiger, interpretiert. Auch ihren ehemaligen Bassisten Nick Jameson hat die Band für einige Aufnahmen ins Studio gebeten. So kreuzt er bei der Neueinspielung von 'Slow Ride', vermutlich dem größten Hit von FOGHAT, mit seinem Vorgänger/Nachfolger Craig MacGregor die dicken Seiten.



Für die klare und kraftvolle Produktion zeichnet Tom Hambridge verantwortlich. Der Musiker, dessen Bluesnummer 'Upside Of Lonely' hier von der Band gecovert wird, ist vor allem in Amerika bekannt und hat FOGHAT auch beim Schreiben und Spielen unterstützt.