Instrumentaler Rock mit Saitenfixierung.

Das erinnert mich an die Zeiten etwa Mitte bis Ende der Achtziger und Anfang der Neunziger, als sich nahezu jeder, der eine Gitarre richtig herum halten konnte, bemüßigt fühlte, der Welt eine instrumentale Metalscheibe zu spendieren. Ob die das nun wollte oder nicht. In diese Kerbe schlägt auch der Italiener Aurelio Follieri, dessen Promozettel mir immerhin aufzeigt, dass ich keine echte Bildungslücke hatte, als ich den Herrn vor diesem Album nicht kannte. Denn da steht tatsächlich, dass "er sich dem Schreiben und Aufnehmen unveröffentlichter Stücke verschrieben" hatte. Na ja, nun wohl nicht mehr. Neben ein paar Kollaborationen mit in unseren Breiten weitgehend unbekannten Künstlern wie Umberto Sangiovanni und Lorenzo Zecchino veröffentlichte Follieri bislang sechs Gitarrenlehr-CDs, und nun endlich sein erstes Soloalbum, welches mir diese Zeitreise beschert.



Gleich vierzehn Stücke gibt uns der Meister zu hören. Sicher, an den Saiten ist er zweifellos ein Könner, nur ist die Frage, wer die Zielgruppe eines Melodic-Metal-Albums ohne Gesang sein mag? Die meisten der Kompositionen sind angenehm, haben schöne Melodien und dudeln fröhlich im Hintergrund vor sich hin. Wenn man hinhört, stört auch nichts, nur: es reißt auch nichts wirklich mit. Das ist so eine Art metallischer Ady Zehnpfennig oder Ricky King, das ist alles schön und gut, aber auf Albumlänge von einer Stunde wegen des fehlenden Gesangs für mich auch etwas ermüdend. Allerdings, egal welches Stück ich einschalte, es ist immer ein hochqualitatives Instrumental, das viele Rockbands gerne mal in der Lage wären, auf einem ihrer Alben zu platzieren. Es ist wohl die schiere Menge, die mich nicht durchgehend zu fesseln vermag.



Wer instrumentale Musik mag, ein Gitarrenliebhaber ist, oder auch schon die Alben der Riege Feldman, Kotzen, MacAlpine und Satriani gerne auflegt, sollte sich "Overnight" mal anhören. Ich empfehle 'One Step' oder 'Anarchy' zum Anspielen.