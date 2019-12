Mehr über For All I Care

Frei von Identität: Ein weiteres gutes Album, das nichts bewegt

Per definitionem wollen die Jungs von FOR ALL I CARE auf alle Fälle der Metalcore-Sparte angehören. Grundsätzlich kann man der Band dabei auch in einigen Punkten zustimmen, denn goovige Riffattacken und harsches Gebrüll, wie es die Szene nun mal liebt, sind Aspekte, die auf "Forever And A Day" ebenfalls wiederentdeckt werden können. Schaut bzw. hört man aber etwas genauer hin, wird relativ zügig klar, dass die neue Scheibe der hiesigen Newcomer doch wieder ein typisches Produkt einfallsloser Modern-Metal-Rezitierungen darstellt, das zudem noch krampfhaft bemüht ist, mit einigen Hooklines für einen gewissen Eigensinn zu sorgen - aber auch dieser Ansatz geht letzten Endes gründlich in die Hose.

Summa summarum fehlt der Band eigentlich in jeglicher Hinsicht das gewisse Etwas: Für eine Core-Kapelle agiert FOR ALL I CARE nicht radikal genug, die Post-Hardcore-Einflüsse werden nicht mit dem nötigen kreativen Geschick gepflegt, bei den Widerhaken suhlt man sich bevorzugt in Allerweltsmelodien, die nun wirklich niemanden mehr aus den Socken hauen, und der geringfügig ausgeprägte experimentelle Teil der Scheibe versandet ebenfalls sehr schnell - denn einfach nur mal kurz gegen den Strich arbeiten und das Ganze dann innovativ verstanden wissen wollen, ist auch nicht gerade der Königsweg.

So kommt es leider wie es kommen musste und eben auch so häufig passiert: FOR ALL I CARE versinkt in der Beliebigkeit einer sich nach wie vor viel zu schnell füllenden Szenerie, der auch in diesem Fall nichts Erfrischendes aufgetischt wird. Grundsätzlich sind die Kompositionen von "Forever And A Day" gar nicht so schlecht, aber ohne den entsprechenden (positiven) Aufreger bringt das leider nicht viel.