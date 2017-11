Mehr über For All We Know

All-Star-Projekt um Mitglieder von PAIN OF SALVATION und WITHIN TEMPTATION

Man mag fast gar nicht glaubem, dass eine derart prominent besezte Band wie FOR ALL WE KNOW immer noch keinen Plattenvertrag ergattern konnte. Mastermind Ruud Jolie verdient seit Jahren seine Brötchen bei WITHIN TEMPTATION und hat sich längst einen Namen in der Szene gemacht, Schlagwerker Leo Márgarit haut sein einer Dekade bei PAIN OF SALVATION auf die Kessel, und Kristoffer Gildenlöw, seines Zeichens Bassist in der internationalen Truppe, braucht wohl keine weitere Vorstellung mehr: An der Seite seines Bruders Daniel hat er jahrelang die Geschicke von PoS mibestimmt und Meilensteine wie "Entropia" und "The Perfect Element" in die Tat umgesetzt. Und in der Zusammensetzung ist wirklich kein Deal in Sicht? Seltsam...

Blickt man dann noch auf den Output des zweiten Albums, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. FOR ALL WE KNOW orientiert sich bisweilen an Gildenlöws Vergangenheit, setzt dabei aber auf opulentere Arrangements und nicht ganz so deftige Gitarrensounds, ist als modernes Prog-Rock-Outfit aber definitiv eine der besten Bands, die den Sektor in der letzten Dekade betreten haben und untermauern dies mit zwölf zum Teil herausragenden Kompositionen. Schon der Titelsong und das anschließende 'Fade Away' sind emotional-verproggtes Ohrenkino par excellence, gefüllt mit wunderschönen Melodien, mehrstimmigen Gesängen, kurzen Ohrwurm-Augenblicken und anspruchsvolleren Arrangements. 'Let Me Fly' und 'Colours' führen die gefühlvollen Performances fort, die Breathe'-Trilogie gibt sich angenehm verspielt, und mit 'Prophets In Disguise' und 'The Big Wheel' beweist die Truppe, dass sie auch mit vertrackten Strukturen wunderbar umzugehen weiß. Das Highlight der Scheibe ist jedoch das einprägsame 'We Are The Light', bei dem die Band Anneke van Giesbergen als Gastakteurin gewinnen konnte - was für ein toller Song. Und welch ein Statement, dass Jolie und sein Team hier in Richtung der Majors senden.

Denn: Wenn all das nicht ausreicht, um FOR ALL WE KNOW im größeren Rahmen zu etablieren, sollte sich das Business mal wieder per se hinterfragen. "Take Me Home" indes sollte man dennoch auf alle Fälle verpflichten - mit oder ohne Label-Sticker!

Anspieltipps: Take Me Home, We Are The Light, The Big Wheel