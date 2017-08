Absolute Melancholie!

Nach seinem Engagement bei NEVERDREAM war sich Gabriele Palmieri relativ zügig darüber im Klaren, welchem musikalischen Pfad er künftig folgen wollte. Der italienische Musiker und Songwriter gründete mit FOR MY DEMONS eine neue Band, legte jedoch Wert darauf, dass keine allzu großen Verpflichtungen ihn belasten sollten, damit er sich voll und ganz auf den kreativen Prozess konzentrieren konnte. "Close To The Shade" ist nun das Resultat einer ersten Session und ein erstaunlich melancholisches, über weite Strecken selbstreflektiertes Werk, das bisweilen berührt, weil die autobiografischen Züge des Komponisten zum ersten Mal so deutlichen Einfluss auf das Material nehmen.



Die Songs sind allerdings dennoch gewöhnungsbedürftig, da ihr beklemmender, fast schon depressiver Unteron nun einen echten Kontrast zum sommerlichen Frohsinn darstellt. "Close To The Shade" ist ein typischer Herbstalbum, inspiriert von Acts wie KATATONIA und bisweilen auch ANATHEMA, an sich aber noch stärker im Gothic Rock verwurzelt, ohne den Terminus Rock dabei zu sehr zu strapazieren. Mit dem Opener und Titelsong hat FOR MY DEMONS direkt ein Highlight am Start, wohingegen die folgenden Tracks sich verstärkt darauf konzentrieren, die dichte Atmosphäre des Albums zu wahren, hierbei aber viele Alleinstellungsmerkmale zugunsten des Gesamtwerks opfern. Gerne hätte man noch ein bisschen mehr Individuelles gehört, vielleicht auch mal eine knappe Hookline oder irgendetwas, das den Bann der Melancholie durchbrechen könnte, doch diesen Gefallen tut Palmieri seiner Hörerschaft nicht.



Letztendlich beschreibt aber genau dieser Aspekt auch die Konsequenz und Beharrlichkeit, mit der FOR MY DEMONS sich dem Albumkonzept unterordnet, und auch wenn nicht alle Songs mit ihren traurigen Stimmungen begeistern können, ist "Close To The Shade" als übergeordnetes Gesamtstück eine feine Angelegenheit, die sich Liebhaber der Gothic-nahen Klänge auf jeden Fall einmal einverleiben sollten. Wirklich überzeugenden Stoff bekommt aus diesem Sektor ja ohnehin viel zu selten...



Anspieltipp: Close To The Shade