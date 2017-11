Mehr über For The Win

Programmierter Emo-Sound, aber gute Songs

Eigentlich würde es bei einem Album wie "Heavy Thoughts" völlig ausreichen, sich ziemlich kurz zu fassen und mit wenigen Worten anzudeuten, was diese Truppe aus San Diego auf ihrer neuen Scheibe bewerkstelligt. FOR THE WIN ist nämlich eine absolut typische Victory-Combo, die mit poppigen Melodien, gedrosselt brachialen Core-Grooves und einer kleine Prise Alternative Rock den Emo-Mainstream knacken möchte und sich dabei mächtig ins Zeug legt, mit einprägsamen Melodien und vereinzelten Singalongs den Erfolg zu erwzingen.

Und tatsächlich stehen die Chance richtig gut, dass die Band mit dieser Masche Erfolg hat, denn wirklich schlechtes Material entdeckt man auf "Heavy Thoughts" ebenso wenig wie lahme Melodien oder ausbleibende Dynamik. Ja, grundsätzlich haben die Jungs von der Westküste gar nichts verkehrt gemacht, sich zwar zu beinahe einhundert Prozent angepasst, die vertrauten Ideen aber mit genügend Energie übermittelt, dass zumindest an dieser Stelle keine Kritik ansetzen darf.

Doch natürlich kommt die Band in der finalen Bewertung niht ungeschoren davon, denn selbst das Minimum an Eigenständigkeit bleibt ihr verwehrt. Und dass die kreativen Einschränkungen schließlich noch mit einem ziemlich glatten Sound versehen werden, scheint eine Label-typische Macke geworden zu sein, vor der auch "Heavy Thoughts" nicht geschützt wurde. Und die Pop-Elemente? Ja, auch hier werden Core-Puristen sicherlich mit dem Kopf schütteln. Aber was hilft es, wenn die Band dennoch gute Songs hat? Zumindest hier darf man FOR THE WIN Unterstützung zusprechen. Auch wenn vieles dagegen spricht, ein Album wie dieses wirklich gut zu finden.

Anspieltipps: Us Versus Them, Nohere To Run