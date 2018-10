Ultrakurz, ultrabrutal, ultrastark!

In Norwegen sind extreme Klänge quasi Landestradition, das ist nichts Neues – aber was der mir bislang unbekannte Fünfer FORCEFED HORSEHEAD auf seiner gleichnamigen Kurzspielplatte abfeuert, schießt wirklich den Vogel ab und lässt augenblicklich Freude über die Entdeckung eines neuen, pechschwarzen Rohdiamanten aufsteigen.



Die drei fiesen Miststücke, die auf "Forcefed Horsehead" geboten werden, bringen nämlich wirklich alles mit, was das extreme Metal-Herz erfreut: 'Dragged Back Into Life' (schon alleine der Titel... !) mixt brodelnde Death-/Grind-Gitarren mit einer wahnwitzigen Hardcore-Punk-Dynamik, nimmt – selbstverständlich – die landestypische schwarze Atmosphäre mit und veredelt das siedende Gebräu mit phänomenal effizientem Songwriting. Abwechslung pur, tiefschwarz serviert, aggressiv wie Bostoner Straßenkämpfer, böse wie NAPALM DEATH, abgefahren wie GOREFEST. Weiter geht's mit 'Futile', einem crustig beschleunigten Todesbleiboliden, mit abartigen Gitarrensägen und Auduns fantastisch-misanthropischem Gebrüll. 'Stones' macht den Deckel drauf, mit derselben perfekten Mischung aus unwiderstehlichem Vorwärtsdrang und todesmetallischem Grundgerüst. Das punkige Format ist dabei dermaßen kurzweilig, dass artverwandte, corig-deathig angehauchte Kollegen wie BILLY BOY IN POISON beinahe alt und träge aussehen.



Viel mehr als eine unbedingte Anspielempfehlung dieses irrsinnigen Mörderteils muss eigentlich gar nicht mehr ausgesprochen werden. Denn wenn das hier demnächst zu einem vollwertigen Album aufgepumpt werden sollte, dürfte eine der Extreme-Metal-Veröffentlichungen des kommenden Kalenderjahres auf uns warten. Besser kann man einzelne Bestandteile dieser Spielarten einfach nicht zusammenfügen. Wahnsinns Teil!