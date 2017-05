Hit-Giganten!

FOREIGNER war ein Jahrzehnt lang eine der allergrößten Bands in den USA und ist auch heute noch eine Riesennummer in den Staaten. Der Erfolg in anderen Teilen der Erde war vielleicht nicht ganz so riesig, aber für multiple Platinauszeichnungen vor allem für "4" (1981) und "Agent Provocateur" (1984) hat es auch in Großbritannien, Deutschland, Australien und Co. gereicht.



Falls jetzt einer aus der jüngeren Generation meint, gar keinen oder nur einen Song der AOR-Heroen zu kennen, der kann ja mal "40" auflegen. Ich gehe jede Wette ein, dass bei mindestens einem halben Dutzend Songs der Ausruf kommt "Oh, das ist auch von denen?!". Ich meine, könnt ihr euch wirklich jemanden vorstellen, der nicht 'Feels Like The First Time', 'Cold As Ice', 'Hot Blooded', 'Dirty White Boy', 'Head Games', 'Juke Box Hero', 'Urgent', 'Waiting For A Girl Like You' und 'I Want To Know What Love Is' kennt? Glaubt mir, selbst wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass dies der Fall ist, ihr habt all diese Songs schon gehört.



Neben all diesen großen, offensichtlichen Hits bietet der 40-teilige Doppeldecker aber auch ein paar nette Überraschungen. Songs wie 'Women', 'Luanne' oder 'Tooth And Nail' sind jetzt eher Hits aus der zweiten Reihe und dennoch fantastische Nummern. Wie überhaupt die erste CD beweist, dass FOREIGNER vom gleichnamigen Debüt bis zum 1984er Platin-Seller "Agent Provocateur" quasi nur Hits aufgenommen hat.



Die zweite CD spannt dann den Bogen von "Inside Information" bis zum immer noch aktuellen Studiowerk "Can't Slow Down", das mittlerweile auch bereits acht Jahre auf dem Buckel hat. Dabei gibt es mit 'Too Late' von der Kompilation "No End In Sight", dem zum Record-Store-Day auf Vinyl veröffentlichten 'The Flame Still Burns', der neuen Version von 'I Don't Want To Live Without You' (von "Inside Information") und dem nagelneuen 'Give My Life For Love' auch einige echte Kaufanreize für Fans, die bei den Studioalben bereits komplett sind.



Die just gestartete Tour kann ich nur empfehlen, denn mit dem immer noch neuen Sänger Kelly Hansen ist die Truppe live eine absolute Wucht.