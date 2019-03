Live At The Rainbow '78 (DVD+CD)

Frühe Live-Sternstunde!

Vor allem in den 70er Jahren war das Rainbow Theatre in London Austragungsort so mancher magischer Konzerte, und so ziemlich alle Größen der Rockmusik von DAVID BOWIE über GENESIS bis hin zu FRANK ZAPPA traten damals dort auf. So am 27. April 1978 auch die noch junge und aufstrebende Band FOREIGNER, deren Auftritt auf Film gebannt wurde. Der Mitschnitt wurde nun komplett restauriert und erscheint jetzt in unterschiedlichen Konfigurationen auf DVD, Blu-ray und CD.

Die klassische FOREIGNER-Besetzung mit Lou Gramm (Leadgesang, Percussion), Mick Jones (Gitarre, Keyboards, Gesang), Ian McDonald (Gitarre, Keyboards, Saxophon, Flöte, Gesang), Ed Gagliardi (Bass, Gesang), Al Greenwood (Keyboards, Synthesizer) und Dennis Elliott (Schlagzeug) präsentierte sich an diesem Abend in absoluter Topform. Im Mittelpunkt des ausverkauften Auftritts stand das selbstbetitelte Debüt, das komplett aufgeführt wurde und sich zu diesem Zeitpunkt seit einen Jahr in der Top 20 der US-Charts befand. Das zweite Album "Double Vision" sollte erst gut zwei Monate später erscheinen. Das Publikum bekam allerdings mit den beiden Stücken 'Hot Blooded' und dem Titletrack schon mal einen kleinen Vorgeschmack.

Bei der Restaurierung des Materials wurde ganze Arbeit geleistet; sowohl das Bild im 4:3 Format als auch Ton, hier wahlweise in Stereo oder 5.1 Surround-Sound können komplett überzeugen. Das 75minütige Konzert bietet beginnend vom Opener 'Long, Long Way From Home' pures Rock-Entertainment der Extraklasse mit reichlich Höhepunkten. Besonders hervorheben möchte ich 'Woman Oh Woman', bei dem Mick Jones höchstpersönlich die Leadvocals übernimmt, und die Gänsehautversion von 'Starrider'. Beim letzten Stück 'Headknocker' setzt sich Lou Gramm hinter ein zweites Schlagzeug und liefert sich mit Dennis Elliot ein kleines Drumduell.

Es gibt so einige ganz besondere Konzerte, die glücklicherweise für die Nachwelt festgehalten wurden. "Live At The Rainbow ’78" gehört zweifelsohne auch dazu. Es ist einfach wunderbar, eine der besten Rockbands aller Zeiten zu ihren Anfangszeiten live bewundern zu können, sei es auch nur auf Konserve. Und ganz ehrlich würde ich mir ein solch ruhige Kameraführung wie hier sehr gerne auch von modernen Mitschnitten wünschen. Das macht einfach viel mehr Spaß. Über das Fehlen von jeglichem Bonusmaterial möchte ich jetzt auch nicht meckern, der über jeden Zweifel erhabenen Hauptinhalt entschädigt hier volkommen.