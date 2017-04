Vom Hardcore-Punk zum 80's Thrash!

Ihr Debüt verschwand ein wenig in der Masse, doch davon haben sich die Jungs von FORESEEN nicht aus der Spur bringen lassen. Auf "Grave Danger" werden die Thrash-Anteile jedoch noch stärker gebündelt und die Angriffslust mit einem deutlichen Hang zum 80's-Crossover noch einmal verstärkt. Insofern ist der zweite Silberling der finnischen Combo sicherlich ein Fall für Fans von EXHORDER, OVERKILL und LÄÄZ ROCKIT - angetrieben von einigen wütenden Hardcore-Punk-Passagen, die "Grave Danger" dann auch den Charakter eines ziemlich eigenständigen Releases verpassen.



Musikalisch ist auf der zweiten Platte schnell alles gesagt: Die Band beschleunigt gern, pumpt aber auch ein paar nette Grooves ins Geschehen und bewahrt sich eine angenehme Variabilität, die nur dadurch ein wenig getrübt wird, dass Frontschnauze Mirko Nummelin dem Material nicht noch einen zusätzlichen Push geben kann. Die Riffs sitzen, produktionstechnisch hat man die 80er deutlich im Visier, und atmosphärisch bleibt das raubeinige Ensemble seiner straighten Linie treu und gibt sich vorwiegend kompromisslos und radikal.

Woran es "Grave Danger" jedoch ebenso wie seinem Vorgänger mangelt, sind ein paar schlagkräftige Hits, an denen sich die Konkurrenz messen lassen müsste. Das Material ist qualitativ in Ordnung, hat aber keine Ausreißer in den überragenden Bereich, so dass man sich schön überdurchschnittlich verkauft, nach ganz oben aber immer noch Spielraum lässt. Dennoch sollten Anhänger der oben angeführten Acts definitiv ein Ohr riskieren, weil man klangtechnisch schon nahe dran ist. Wenn FORESEEN zum nächsten Studiotermin dann auch noch ein paar straightere Geschosse mitbringt ('Suicide Bomber' ist in dieser Hinsicht ein ganz klarer Anfang), sollte zum dritten Album der Platz gesichert sein. Bis hierhin hat die Band zwar schon gute Arbeit geleistet, aber eben noch nicht das Optimum herausgeschlagen!



Anspieltipps: Downward Spiral, Suicide Bomber