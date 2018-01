Alternative Rock im herkömmlichen Modus

Nein, sie tun nun wirklich keinem weh, die Jungs von FORKUPINES - und vielleicht ist das auch das größte Problem, mit dem sich die neue Platte der Truppe aus Braunschweig auseinanderzusetzen hat. "Here, Away From" ist eine relativ handelsübliche Alternative-Rock-Scheibe mit einigen netten Singalongs, kurzen Emo-Sequenzen und groovigen Parts nach gemäßigtem Seatle-Schnittmuster. Oder anders gesagt: Die elf Songs bedienen ziemlich konsequent den Mainstream, dürfen sich gerne mit dem Material von erfolgsreichen Acts wie BIFFY CLYRO vergleichen und treffen sicherlich den Nerv des urbanen Festivalmenschen, für den leicht verdauliche Songs das A und O bedeuten.



Will man der Band allerdings unterstellen, dass sie vielleicht auch einige Ambitionen hegt, die über das durchschnittliche Ausliefern von Standardkost hinausgeht, braucht man schon ein paar brauchbare Argumente, um eine solche These auch zu unterlegen. Und hier wird es dann schon ziemlich mager, denn wirkliche Alleinstellungsmerkmale bringt FORKUPINES nicht mit - auch nicht in den gelegentlich etwas eruptiveren Refrains, die sich mit ihren etwas crunchigeren Gitarren nun auch nicht so stark von der Allgemeinheit distanzieren können.



Nein, "Here, Away From" muss man als das nehmen, was es am Ende ist: ein relativ typischer Alterna-Beitrag, der hier und dort seine Momente hat, sich aber nicht bemüht, sich von der Masse der Mainstream-Veröffentlichungen abzuheben. Ist das nun verwerflich? Tja, hier gibt's dann ein überraschendes Nein - denn nirgendwo steht, dass die Niedersachsen ihren Job schlecht machen!



Anspieltipps: Everything I've Become, Stay The Night