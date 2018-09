Eine gute Trefferquote!

Schade eigentlich, dass der neue FORMLOS-Silberling ind der zweiten Hälfte noch so viel Plakatives auffährt. Bis hierhin ist "Lass uns fliegen" nämlich ein wirklich sehr angenehmes Deutschrock-Album, das zwar hin und wieder von Klischees gefüttert wird, sich mit dem üblichen Gehabe aber noch sehr angenehm zurückhält und dadurch direkt ein paar Sympathiepunkte sammelt. Aber auch die Songs des zweiten Studioalbums können sich gerade in der ersten Hälfte wirklich hören lassen: 'Hier stehen wir wieder' gefällt mit gutem Chorus, 'Tanz!' und 'Ich trinke' sind auch textlich mehr als passabel, und mit 'Gestern schon bereit' und 'Anlauf nehmen' bestehen die fünf Musiker schon einige Prüfungen, an denen manche Szene-Truppe bis heute hilflos scheitert.

Leider verfallen die Herrschaften dann aber doch zunehmend in genau jene Herangehensweise, die "Lass uns fliegen" phasenweise austauschbar macht. Der Titelsong ist schon hart an der Grenze, das balladeske 'Wann reißt mein Himmel auf' ist auch in der Performance nicht sattelfest, und mit 'Ein facettenreiches Spiel' steht ein echter Langweiler kurz vor der Ziellinie, den man ruhigen Gewissens auch hätte im Archiv verschwinden lassen können. Das melodische und äußerst starke 'Schwarzes Blut' und der ganz ordentliche Rauschmeißer 'Auf Wiedersehen' sorgen schließlich dafür, dass die Stimmung nicht allzu stark kippt und der Spaß an der Platte nach einer kurzen Rast nicht verloren geht.

Es wäre wirklich schade, wenn die vielen guten Eindrücke daran zerbrechen würden, dass die Band das Niveau nicht kontinuierlich halten kann. Das Ergebnis ist daher auch relativ knapp, wird aber von einigen wirklich guten Kompositionen gerettet, die sich vor allem aufgrund ihrer wohlwollenden Distanz zu prolligen Inhalten sofort einfräsen. Demnächst aber bitte dann keine Klischees mehr!

Anspieltipps: Tanz!, Schwarzes Blut, ANlauf nehmen