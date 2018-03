Sorry For Being Sexy

So muss Rock'n'Roll-Entertainment!

Was genau diese drei Burschen zu ihrem Bandnamen inspiriert hat, weiß man zwar nicht so genau, aber nach den ersten Durchläufen ihres neuen Albums drängt sich durchaus die Rebsorte FORMOSA auf. Diese Schlussfolgerung liegt aber keineswegs ausschließlich an der Tatsache, dass die erste Single der Band den Titel 'Fuck Up Your Liver' trägt und vom Text her durchaus auch von TANKARD stammen könnte.

Eine gewisse Verbindung meine ich dabei generell zu spüren, denn auch Nik Bird (Bass, Vocals), Nik Beer (Gitarre) und Paris Jay (Drums) - oder kurz: FORMOSA - scheinen eine ganz eigene Auffassung von Humor zu besitzen. Daher könnte es allerdings durchaus passieren, dass FORMOSA polarisiert und auch angefeindet wird. Auch wenn der teils derb-deftige, teilweise eher nur unterschwellig zu bemerkende Spaß-Faktor niemals plakativ oder gar peinlich wirkt. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit denjenigen, die sich zwecks Erheiterung ins Souterrain verkrümeln...

Ebenso anzunehmen ist, dass sich so mancher Zeitgenosse auch vom musikalischen Vortrag von FORMOSA auf den Arm genommen fühlt: Eine hart rockende Band, die vorwiegend Wert auf pure Unterhaltung legt, ist eben nicht jedermanns Sache. Dabei sollte "Sorry For Being Sexy" doch eigentlich für jeden einzelnen von uns Programm sein, oder etwa nicht?

Doch Diskussionen hin, Abneigung her, fest steht, dass diese Jungs ihre Sache verdammt gut machen. Das braucht nämlich erst gar nicht diskutiert zu werden!

Denn egal, ob man den knackigen Opener 'Bad Boys' (der wie AC/DC und TURBONEGRO bei einer gemeinsamen Punk-Rock-Session klingt), das durch die einlullende Hookline irgendwie an die ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG erinnernde 'Mañana', die bereits erwähnte Hymne von Single, oder auch das nach 80er-L.A.-Machart tuftende 'Love On The Highway' ancheckt: So muss Rock'n'Roll-Entertainment!