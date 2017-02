Feine Mixtur aus Black, Thrash und Speed Metal!

Die Osnabrücker von FORSAKEN TOMB legen mit "Possessed By Moonlight" ein erstes Demo-Lebenszeichen vor. Und die sechs Songs mit etwas mehr als 19 Minuten Spielzeit kommen zwar in allereinfachster Aufmachung daher (schwarz-weiß-kopiertes Inlay, aber die CD scheint gepresst zu sein) - aber das passt durchaus zu der rumpeligen Musik. Irgendwo zwischen ultrafrühem Black Metal, deutschem Achtziger-Jahre-Thrash und derbem Speed Metal à la RAZOR darf man die Musik ansiedeln. Manch einem kommt bei diesem Genre-Sammelsurium sicher der Name MIDNIGHT vor Augen, und da liegt ihr sicher nicht ganz verkehrt.

Doch eins sei schon mal klargestellt: Die Songs auf "Possessed By Moonlight" haben deutlich mehr Hitpotenzial als alles, was ich von MIDNIGHT bisher hören durfte. Für eine Band, die sich erst ein Jahr vor der Aufnahme gegründet hat, die erst wenige regionale Gigs gespielt hat und die ohne jegliche Label-Unterstützung alles selbst produziert hat, klingen die Songs tight und haben einen guten Sound. Wobei er natürlich gut rumpelig ist, aber das ist absolut beabsichtigt. Hier sind Könner am Werk. Leider ist Gitarrist Oscar schon wieder von Bord, sodass das Line-Up schon wieder gesprengt ist (Ersatz ist laut Metal-Archives aber schon gefunden). Ich hatte enorm viel Freude an den sechs Songs und möchte jedem Freund der rauheren Old-School-Klänge empfehlen, der Band ein Ohr zu leihen.

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band kann man gut hineinhören, und ich würde hier auf den räudigen Opener 'Werewolf Nights' verweisen, der sehr an die letzten DARKTHRONE-Werke erinnert. Und die waren klasse. Der scheppernde Bass untermalt den Song großartig. Sänger Wulle, der auch bei PANZER SQUAD aktiv ist, überzeugt zudem durch Variabilität, Ausdruck, ja, er hat einfach das gewisse Etwas, das vielen Sängern ähnlicher Truppen abgeht. 'The Candle' erinnert an die ersten VENOM-Scheiben, bei 'Dagon' muss ich an die Underground-Helden von HELL PATRÖL denken. 'Blinded By The Knife' klingt irgendwie fies nach MANFRED MANN'S EARTH BAND, und ich mag die melodische Siebziger-Nummer ja doch ganz gern. Hier handelt es sich um den schleppendsten Song der Scheibe, mit Speed Metal hat das nichts mehr zu tun. Dafür gibt es den flotten Rausschmeißer 'Forsaken Tomb', der am deutlichsten nach RAZOR klingt.

Liebe Plattenfirmen, schaut doch, ob hier nicht ein Vertrag angebracht wäre. Von den Eigenproduktionen, die ich in letzter Zeit hören durfte, ist das hier die beste. Eine ambitionierte junge Band, die Beachtung verdient. Allen Lesern empfehle ich, über Facebook mit der Band Kontakt aufzunehmen. Hofft darauf, dass es noch Exemplare dieser CD gibt. Es ist wirklich angebracht, sie zu kaufen!

Anspieltipps: Werewolf Nights, Forsaken Tomb.