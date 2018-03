Eintönig war gestern!

Hui, das blast mich aber mal gegen die Wand! Komplett unvoreingenommen und grünschnäblig wird "Rebuilding The Machinery" aus der Verpackung geholt, eingelegt und binnen weniger Augenblicke nickt mein Kopf beeindruckt mit zum Takt. Die sechsköpfige Truppe FORTE RUIN aus Finnland hat sich den eher melodischeren Tönen verschrieben, nicht ohne jedoch ihre ganz eigene, stahlharte Note miteinzufügen. Diese setzt sich zusammen aus Death-, Thrash- und leichten Industrial-Elementen, sodass sich die vorliegende EP als bunter Strauß verschiedenster Metal-Klänge entpuppt.



Talentiert und zielstrebig sind die FORTE RUIN-Musiker definitiv und das technische Know-How scheinen sie auch mit der Muttermilch aufgesaugt zu haben. Hier ein paar geile Screams und Growls, dort flinke Gitarren- und Keyboard-Soli und gemeinsam mit einem schier unendlichen Abwechslungsreichtum – man kann die Band eben schlecht in eine Genre-Schublade stecken – macht "Rebuilding The Machinery" eine insgesamt äußerst geglückte Figur.



Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass man von FORTE RUIN in vollständiger Albumlänge eventuell etwas erschlagen und überfordert werden könnte, sollte man doch zumindest das Hier und Jetzt genießen. Und das erstreckt sich auf insgesamt fünf Stücke, die bunter, variabler kaum sein könnten. Obwohl also 'Down In Perdition', 'Colony Collapse Disorder' oder 'Saturation Point' komplett unterschiedlich klingen, tragen doch sämtliche Stücke die unmissverständliche Handschrift der sechs Finnen. Wer also auf musikalische Abwechslung und Härte steht, ist hier an der richtigen (P)FORTE.