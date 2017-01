Überraschend starke Angeber

Eins gleich vorweg: Bei allem Respekt vor den bisherigen Tätigkeiten dieses Quartetts sowie dem - im Nachhinein betrachtet sogar überraschend hohen - Qualitätsniveau ihrer Songs, aber ein Infoschreiben mit plumper Angeberei, die da lautet: "The world's hottest new hard rock/metal band!" einzuleiten, klingt nicht nur nach Selbstüberschätzung, sondern bewirkt obendrein, sich erst gar nicht gar mit der Band auseinandersetzen zu wollen.



Doch genau das wäre schade, denn diese Herrschaften wissen wirklich, wie man rockt! Der satt groovende, moderne Heavy Rock des eröffnenden Titelsong hat etwas von den zwingenden, neueren ARMORED SAINT-Kompositionen und lässt durchaus an eine gewisse "Schützenhilfe" aus deren Lager denken, schließlich ist Sänger Jack Emrick auch bei LIFE AFTER DEATH mit dabei. Im folgenden 'Liar' klingt dann die Gitarre von Benny Bodine so, als würde Zakk Wylde bei STONE SOUR mitmachen, während man der Struktur der Nummer eine gewisse 70er-Schlagseite nicht absprechen kann.



In 'Rumors Of War' geht es dann mit NWOBHM-Reminiszenz weiter, während die Gitarrensoli mit dezentem SCHENKER-Flair ausgestattet werden konnten. Vergleichsweise getragen kommt 'Broken' aus den Boxen, die Semi-Ballade verfügt aber auf jeden Fall über reichlich Hit-Potential und fräst sich schon beim Erstversuch gnadenlos den Weg ins Langzeitgedächtnis. Ebendort sollte auch noch ein Plätzchen für den Nackenbrecher 'The Garden Of Good And Evil' sein, denn auch mit ihrer härtesten Nummer wissen die vier Herrschaften zu imponieren und machen klar, dass sie imstande sind, gelungene Songs in sämtlichen Härtegrade und Gangarten zu liefern.



Zwar sind soundtechnisch durchaus Abstriche zu machen, wie man auch mitunter feststellen muss, dass eine zweite Gitarre auf "The Underdog" noch ein wenig mehr Druck erzeugen würde, das war's aber auch schon wieder mit dem Gemecker. Und am Umstand, dass FOUR STAR REVIVAL eine Band ist, die man als Hard / Heavy Rocker zumindest gehört haben muss, ändert das ohnehin nichts.