Raritäten und Unplugged-Stoff!

Es ist ein durchaus mutigeer Schritt, den FOUR YEAR STRONG hier geht. Das britische Quartett hat noch einmal in den Archiven gestöbert und einige vergessene Perlen des eigenen Katalogs herausgekramt, die letztendlich aber nicht bloß eins zu eins aufs Band gespielt, sondern noch einmal neu arrangiert wurden und schließlich Zugang zur rein akustischen Landschaft erhielten, die auf den Namen "Some Of You Will Like This, Some Of You Won't" hört.



Die völlige Entschlackung des Bandsounds und die stromlose Neuinterpretation einiger Bandklassiker wird analog zum Titel tatsächlich nicht jedem gefallen, aber das dürfen die Musiker auch gerne in Kauf nehmen, weil sie ihr neues Projekt sehr ambitioniert umgesetzt haben. Das Material klingt zwar alles in allem noch balladesker als manche Ursprungsversion, aber es zählt wohl eher die Leidenschaft, die FOUR YEAR STRONG in die neuen Fassungen gesteckt hat und die hier auch in allen Belangen durchschimmert. Stücke wie 'Who Cares?' bleiben derweil dem rockigen Groove des Originals treu, wohingegen 'Let Me Down' und 'For Our Fathers' sinnbildlich für die sehr emotionale Herangehensweise der Band stehen und als Aushängeschilder dieses neuen Albums wohl am ehesten prädestiniert sind.



Natürlich kann man am Ende die Diskussion führen, ob ein solches Werk notwendig ist, wo die Band sich zuletzt ohnehin ein bisschen rar gemacht hat. Doch letztendlich ist "Some Of You Will Like This, Some Of You Won't" sowieso eher als spezieller Release für die Die-Hard-Gemeinde zu verstehen. Und diese wird sich sicherlich freuen, ihre Favourites wieder zurück zu haben - wenn auch nur mit weitestgehend bekanntem, letztendlich aber anständig verarbeitetem Stoff.