Nicht elementar aber für Genre-Freunde wirklich schön!

"Elements", das zweite Album der französischen Symphonic-Metal-Band FOURTH CIRCLE rund um Sängerin Audrey Adornato ist ein schöner Jahresabschluss für Freunde des Genres, die 2016 ja schon reichlich beschenkt wurden. Denn BEYOND THE BLACK, DELAIN, EPICA oder DIABULUS IN MUSICA haben allesamt Qualität abgeliefert, und wer bei diesen Namen in Feierlaune gerät, darf gerne auch ein Ohr für FORTH CIRCLE riskieren.



Eleganter Symphonic-Metal wird hier geboten, Gitarren und Synthies sind wohl ausbalanciert, und kompositorisch geht man eher den eingängigeren Weg, ohne jedoch je simpel, bieder oder altbacken zu wirken. Klar wird die Klasse der Genre-Granden nicht immer erreicht - zumal die Spielzeit von 62 Minuten relativ stolz ist. Wem so ein Sound aber Spaß macht, wird garantiert nicht gelangweilt auf die Uhr blicken und nach einiger Zeit Highlights ausmachen, die es locker in die 2016er-Symphonic-Playlist schaffen dürften. Herrlich z.B. die pathetische Power-Ballade 'Beyond Death' oder der zum Zappeln animierende Smasher 'From Moon'.



Nach hinten raus hätte die Band gerne auch mal ein wenig experimentieren und noch mehr mit Dynamiken spielen können, zumal eben doch nicht immer jedes Arrangements im Ohr hängen bleibt. Doch diese Minuspunkte sind für mich eher klein, denn über die gesamte Spielzeit höre ich mit handwerklicher Klasse dargebotene passionierte Musik. Schönes Ding!