Greetings From Mars

Verstörend, hektisch, aber vielleicht auch genial!

Auf dem Mars hält man scheinbar nicht viel von konventionellem Songwriting. Daher sind die Dame und der Herr von FOX MEDICINE auch auf den roten Planeten übergesiedelt und bestellen aus der Ferne einen musikalisch doch recht bizarren Gruß, der vor allem eines mitschwingen lässt: die absolute kompositorische Grenzenlosigkeit, die FOX MEDICINE dann auch ruckzuck wieder zum Urgedanken des Punk zurückführt.

Doch Frontdame Neezy Dynamite und ihr Sidekick Vanny Keeps wollen auch mit dem 77er-Repertoire nicht viel zu tun haben. Ihnen liegt viel mehr an Bands wie den MELVINS oder MR. BUNGLE, mit denen man sich auf kreativer Ebene messen möchte, ohne dabei irgendwelche Zugeständnisse machen zu müssen. Und tatsächlich: Die Veranlagung ist vorhanden, die manchmal doch ziemlich quietschigen Arrangements, die mit Synthie-Lärm und völlig verqueren Gitarren bestückt werden, setzten zeitweise Akzente, sie klingen manchmal aber auch ziemlich verstörend, gerade so als würde Shirley Manson im Duett mit Cindy Lauper das Material von RAGE AGAINST THE MACHINE noch einmal neu interpretieren.

Erstaunlicherweise vermeidet das Duo aber jederzeit das drohende Chaos bzw. kontrolliert die hektischen Eruptionen mit einer außergewöhnlichen Ruhe, kann es aber dennoch nicht vor den vielen impulsiven Momenten schützen. Denn "Greetings From Mars" ist ein brodelnder Vulkan, der niemals wirklich Ruhe gibt und in der Schnittmenge von punkigen Gewaltmomenten und destruktivem Noise Rock ein Feld öffnet, zu dem bis dato noch niemand wirklich Zutritt gewährt bekam. Oder mit anderen Worten: FOX MEDICINE ist extrem eigenständig unterwegs, nicht immer leicht verdaulich und schon gar nicht jedermanns Geschmack - aber doch spannend und vor allem reich an spürbarer Energie. Für Crossover-Fans geht daher auch eine absolute Empfehlung raus!



Anspieltipps: Licorice Lox, Wife School, Gold Mine