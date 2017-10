Judas in my mind

Dass Chris Jericho nicht nur im Ring ordentlich austeilen kann, beweist uns das Allround-Talent in schöner Regelmäßigkeit auch in musikalischer Form. So haben wir es bei "Judas" bereits mit dem siebten FOZZY-Album zu tun und wenn wir einmal ehrlich sind, befindet sich kein wirklich schlechtes Album darunter. Stets hat uns der New Yorker-Workaholic zufrieden gestimmt, auch wenn die großen Jubelarien und Euphorieausbrüche ob seiner Musik ebenfalls ausblieben. Doch sei's drum, die bisherigen sechs Alben beinhalteten stets eine extrem coole Mixtur aus klassischem Hardrock und hundeschnauzekaltem Schwermetall – rifforientiert, mal im Mid-Tempo, mal etwas forscher und stets mit Jerichos markantem Stimmchen.



Und es ist auch kein Geheimnis, dass die einstige Coverband mit eigenem Material auch hohe Töne spucken kann – "Judas" hat einige Kracher auf seiner Seite. Zum einen wäre da das Titelstück zu erwähnen, ein Headbanger vor dem Herrn, meint man, ehe Chris etwas ruhigere Töne anstimmt und der Song danach wieder an Fahrt aufnimmt. Und ähnlich verhält es sich mit dem restlichen Songmaterial auf "Judas" – manch astreine Rocker, ab und zu einige Ruhepausen, ehe die Riffs wieder das Heft in die Hand nehmen. Zum anderen sei jedoch noch 'Drinkin With Jesus' zu erwähnen. Ähnlich aufgebaut wie 'Judas', fixt dieser Song aber spätestens nach dem ersten Durchlauf an und dürfte dann schnell auf Dauerschleife laufen.



Doch auch Stücke wie 'Weight Of My World' und 'Three Days In Jail' dürfen nicht unerwähnt bleiben – zeitloser Heavy Rock mit Eiern, Testosteron und dieser arschcoolen Attitüde, mit denen FOZZY schon seit dem 2000er Debüt zu gefallen weiß. Auch wenn das Über-Album nach wie vor in gewisser Ferne liegt, ist "Judas" ein durch und durch geglücktes Album geworden.