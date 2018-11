Klein, aber fein.

FRACTAL CYPHER ist eine fünfköpfige Prog-Metal-Band aus Montreal, die soeben ihre zweite Scheibe "Prelude To An Impending Outcome" auf den Markt gebracht hat. Dabei handelt es sich um ein Minialbum mit vier Stücken von knapp sieben bis über zehn Minuten Länge, die unterschiedliche Spielarten progressiv-metallischer Musik präsentieren.



Los geht's mit 'Coming Back To Life', das als Klavierballade anfängt und dabei ein wenig an ähnlich angelegte Stücke von SAVATAGE erinnert. Allmählich geht die Band härter zur Sache und hält bei gedrosseltem Tempo die Spannung aufrecht. Einzelne Sounds sind mutmaßlich von DREAM THEATER inspiriert. 'The Grandeur Of It All' kommt dagegen zupackender und schneller daher, und die kraftvolle Gitarre wird durch Jazztupfer von Orgel und Klavier flankiert, bevor sie ein typisch nordamerikanisches, ebenfalls jazzbeeinflußtes Flitzefingersolo spielt. Dagegen kombiniert 'From The Above And To The Stars' Wechsel frickeliger Rhythmen mit gefälligen Melodien, es gibt sogar einen eingängigen Chorus. Der ausgiebige Instrumentalteil dürfte den detailverliebten Feinschmeckern unter uns gefallen. Das abschließende 'Red Lady' beginnt heiter, soweit das im Prog Metal möglich ist, und wird allmählich härter und vertrackter und pendelt schließlich zwischen diesen beiden Polen.



Die Jungs von FRACTAL CYPHER beherrschen ihre Instrumente und haben eine ausgeprägte Stärke im Arrangieren. Die Melodien sind gut, wenn sich hier auch eine Steigerung vorstellen lässt. "Prelude To An Impending Outcome" ist im Bandcamp der Gruppe zu bestellen. Übrigens können sich andere Bands gerne eine Scheibe von der fanfreundlichen Einstellung von FRACTAL CYPHER abschneiden, eine Veröffentlichung mit knapp 35 Minuten Spieldauer auch ehrlich als Minialbum anzubieten.