Death-Metal-Potpurri ohne klare Linie

FRAKASM ist noch sehr tief im klassischen Heavy Metal verwurzelt, was es für die Trupppe aus Dünkirchen nicht gerade leicht macht, den radikalen Death-Metal-Blast zu produzieren. Immer wieder finden sich auf dem neuen Album der Franzosen ausgedehnte Solopassagen und Verweise auf das klassische Edelstahl, die gleichzeitig aber auch den dreckigen Punch aus den Songs nehmen - und das ist gerade in den Passagen bedauernswert, in denen die Band sich mal anschickt, mit coolen Thrash-Riffs und derben Growls für klare Verhältnisse zu sorgen.



"Century Of Decline" ist eigentlich kein schlechtes Album und macht gerade in den groovigen Midtempo-Parts immer wieder verlorenen Boden gut, aber man hat so seine lieben Schwierigkeiten, der Band ihre Aggression auch abzukaufen. Manches wirkt zu stark konstruiert, dann wiederum ist das Geltungsbedürfnis des Leadgitarristen so stark ausgeprägt, dass man den Todesblei-Stamm der Songs wieder komplett aus den Augen verliert. Und letztendlich wurschtelt sich FRAKASM schließlich durch acht Kompositionen, deren klare Linie eigentlich nur darin besteht, keine klare Linie zu haben.



Insofern ist eine konkrete Meinungsbildung auch kein Zuckerschlecken, denn sobald man endlich glaubt, mit "Century Of Decline" warm geworden zu sein, schlägt die Band wieder einen neuen Kurs ein und stiftet Verwirrung. Vielleicht sollte man sich intern erst einmal einig werden, ob es nun melodischer Death Metal, Thrash Metal mit klassischem Bezug oder einfach nur Heavy Metal sein soll. Ist diese Frage nämlich mal abschließend geklärt, macht die Sache einfach mehr Sinn. Bis dahin muss man sich damit abfinden, dass hinter "Century Of Decline" noch viele Fragezeichen stehen bleiben, die dem tatsächlichen Genuss ein wenig im Wege stehen.



Anspieltipps: Hirosaki, Nekrocannibal