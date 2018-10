Wenn Modern Metal plötzlich tierisch anstrengend ist...

Würde man Alexi Laiho in einer Metalcore-Combo unterbringen, deren fehlendes Talent grundsätzlich schon nicht kompensiert werden kann, wäre Schlimmstes zu befürchten - oder ein Album, das so ähnlich klingt wie "A Million Years Of Loneliness". Der aktuelle Longplayer des osteuropäischen Quartetts ist ein mittelschweres Desaster, das nicht nur berechnend polarisieren möchte, sondern ein durchweg gekünsteltes Chaos intiiert, bei dem Glaubwürdigkeit und handwerkliches Vermögen sofort auf der Strecke bleiben.

FRANCIS versagt sowohl bei straightem Songwriting, als auch bei hoffnungslos vollgestopften Kompositionen wie 'Almost Fall', und wenn dann auch noch verproggter Deathcore ins Spiel kommt ('Seeds Have Ground'), der sich mit nervigem Emo-Gekasper anlegt, gehen die Lichter endgültig aus. Aber Moment mal, das war es ja noch nicht: Denn "A Million Years Of Loneliness" steht gleichzeitig auch extrem auf Keyboard-Geklimper und voluminöse Tastenflächen und kleistert die Songs ausgerechnet an den Stellen voll, an denen ohnehin schon alle Spuren belegt sind. Wo genau ist denn hier der Sinn?

Sei's drum, jede Band hat eine Chance verdient, auch wenn sie nicht viel Qualität mitbringt. Im Nachhinein ist man eben schlauer und weiß, womit man sich künftig nicht mehr beschäftigen wird. Vielleicht überlegt sich Maestro Laiho ja tatsächlich mal, im Rahmen eines Charity-Gedankens bei FRANCIS auszuhelfen. Denn ohne externe Beratung scheint hier nicht mehr viel zu retten.